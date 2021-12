Plačková v rukách NAKA

Zuzana Plačková po prepustení z cely. Zdroj: MICHAL SMRČOK

NAKA na konci septembra zasahovala od skorých ranných hodín na viacerých miestach na Slovensku. Elitní policajti pri razii vtedy zadržali aj Zuzanu Strausz Plačkovú a jej manžela Reného. Obvinili ich z drogovej trestnej činnosti a z členstva v zločineckej skupine. Keď NAKA prehľadávala ich dom v Miloslavove, Zuzana odetá v luxuse sa po celý čas smiala a zrejme si myslela, že ide o skrytú kameru. Úsmev na perách jej zamrzol, keď s manželom následne putovali do CPZ, kde strávili tri noci. Po viacerých výslucoch, po ktorých bola Zuzana zničená a zmenená na nepoznanie, do vyšetrovacej väzby však nakoniec nešli. Vyšetrovanie však naďalej prebieha. Manželia si však náramne užívajú, krátko na to odišli na dovolenku do Dubaja a teraz trávia dni v Mexiku. V luxusnom rezorte budú ešte mesiac.

Mladý Kolárovský utajovaným otcom?

Veronika Nízlová a Matúš Kolarovský. Zdroj: kolážP7D

Okolo dvojičiek Nízlových bolo za posledné obdobie poriadne rušno. V novembri prasklo, že Stano Lobotka sa rozišiel s Danielou, no a jej sestra Veronika od leta tajila totožnosť otca svojej nedávno narodenej dcérky. Nám sa však podarilo od viacerých zdrojov zistiť, kto by mal byť ten prísne utajovaný muž. Ako sme sa ešte pred jej pôrodom dozvedeli od dobre informovaného zdroja, horúcim kandidátom, kto by to mal byť, je mladučký, len 20-ročný herec z Pána profesora Matúš Kolárovský. ,,Matúšovi by ani vo sne nenapadlo, aké to bude mať následky. No po štyroch mesiacoch mu Veronika zvestovala radostnú správu. Ani niet divu, že na sociálnej sieti napísala, že otec jej dieťaťa nebude súčasťou ich života, keďže Matúš je ešte sám osebe chalan,” povedal nám náš zdroj.

Twiinska ostala na ocot

Lobotka dal Twiinske košom a našiel si novú frajerku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/By-A4F_oTJu/

Lobotka a Nízlová sa dali dokopy v apríli 2019. Onedlho twiinska odletela do Španielska, kde futbalista pôsobil vo futbalovom klube Celta Vigo. Ich vzťah nabral na obrátkach rýchlosťou blesku. Speváčka sa pár mesiacov nato do Španielska presťahovala a v septembri 2019 už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. „Tehotenstvo bolo plánované, ale nečakali sme, že sa to podarí na prvý šup. Stanko je veľmi šťastný a rovnako ako ja sa nemôže dočkať,“ priznala vtedy. Lobotka krátko na to zmenil klub a presťahoval sa do Neapolu. A Twiinska odišla za ním. Šťastie im však dlho neprialo. Dvojica sa v septembri rozišla. Teda lepšie povedané, Stano dal kopačky Daniele. Podľa nášho zdroja si mal nájsť frajerku, a to z toho dôvodu, že Twiinska ho po pôrode prestala priťahovať.

Trapasy v Očkovacej lotérii

Ministerstvo financií si stojím za tým, že pani Anna povedala heslo ešte v časovom limite. Zdroj: RTVS

Hneď v prvej časti sa hralo až o 400-tisíc eur. Telefón zdvihla Zuzana z Prešova. No keďže program sledovala cez internet, heslo stále nevidela. ,,Neskoro mi to zobrazuje na internete, nemám televízor, mám len internet," vysvetľovala zúfala Prešovčanka. Tri sekundy po limite z nej vyhŕklo: ,,Zdravé Slovensko!" Žiaľ, neskoro a o závratnú výhru prišla.

Do štúdia prišla v jednu nedeľu žrebovať aj Eva Pavlíková. Tá z osudia vytiahla pani Annu z Košíc. Tá zdvihla v poslednej sekunde. ,,Pozerám nejaké krimi," reagovala. Keď ju však vyzvali, aby povedala heslo, bolo iba počuť. ,,Prepni! Heslo potrebujem vedieť!" To však povedala, až keď na obrazovke dávno svietila nula, no výhru jej aj tak uznali.

Konflikt v Svadbe na prvý pohľad

Viera a Michal sa do krvi pohádali. Zdroj: tv markíza

Hádky, vyostrené situácie a následné udobrovania už patria k Svadbe na prvý pohľad. Páry, ktoré sa dovtedy nepoznali, sa postupne oťukávajú a zvykajú si na seba. No to, čo sa udialo medzi Michalom a Vierou, v tejto šou ešte nebolo. Najstarší adepti na lásku, 40-ročný umelec a 42-ročná Viera, si od začiatku najmenej sadli. Kým medzi ostatnými prebehla povestná iskra, táto dvojica sa k sebe ani počas svadobnej párty vôbec nemala. Všetko sa mohlo zmeniť počas ich „medového týždňa” v Benátkach. No tam sa to iba zhoršilo. Viere prekážalo, ako sa Mišo správa a všetko, čo spravil, jej nevyhovovalo. No to, čo sa medzi nimi za jeden deň pod jednou strechou udialo, nemalo v tejto šou obdobu. Viere prekážalo úplne všetko. „Rovno mi môžeš povedať, čo ti na mne prekáža!” praskli Michalovi nervy. „Môžeš o tom doma porozprávať vašim, opäť… Zdôveriť sa s celým svojím životom, so všetkým, čo si zažila, ale my dvaja si asi nemáme čo povedať,” nahnevane jej šplechol do tváre. Na smrť urazená Viera si zbalila veci a odišla. A Mišo si zrejme vydýchol. Dokonca, dvojica očividne predčasne ukončila natáčanie.

Spor Habera, Predná a Rózsa

Zdenka Predná dala Haberovej ponuke košom. Zdroj: TV Markíza, Instagram/zdenkapredna

Porotca SuperStar Paľo Habera (59) dostal skvelý nápad. Opäť spojiť finalistov historicky prvej série, ktorí na pódiu zaspievajú ich slávnu hymnu Kým vieš snívať. Do Prahy sa mu podarilo dostať siedmich z pôvodnej jedenástky. Zdenka Predná dala jeho ponuke košom, pretože ako jediná chcela mastný honorár až 5000 eur a aby toho nebolo málo, od jej manžela Oskara Rózsu si vyslúžil aj spŕšku urážok. ­ Paľo Habera mi telefonoval a snažil sa, aby som presvedčil Zdenku. Hneď nato napísal Habera neúctivú SMS Zdenke, že to nečakal, na čo mu odpísala, že mohol na začiatku povedať, že to má byť zadarmo a zbytočne by sme sa nenaťahovali. Keď Paľo zavolal, vedel som, že tam bude nejaká ,habaďúra‘, lebo jeho poznáme ako lacného Jožka, ktorý si nechá vŕtať do kolena a objednáva si v reštaurácii najlacnejšie jedlo. Ja som s ním hral, keď som mal devätnásť rokov, takže mňa Habera neprekvapí, ani keď bude mať štyri modelky za ženu a miliardy na účte," rozohnil sa Rósza v Šarme. Reakcia na seba nedala dlho čakať. S manažmentom Zdenky Prednej sa produkcia na podmienkach nedohodla, predstava manažéra sa vymykala štandardom pri podobných televíznych aktivitách. Paľo Habera so Zdenkou Prednou a ani s jej manažérom honorár neriešil, nie je to v jeho kompetencii, ako autor hudby riešil technické otázky v súvislosti s prípadným vystúpením interpretky,” znela reakcia Markízy.

V Pumpe to prepískli

V Pumpe bola hosťom aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Zdroj: rtvs

Satirický seriál Pumpa sa od začiatku tešil veľkej diváckej obľube. Herci Michal Kubovčík a Dano Heriban v nej nikoho nešetrili a bez servítky komentovali aktuálne dianie na Slovensku. Na natáčanie januárovej Pumpy zlanárili aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. A hoci sú diváci na drsné žarty Michala Kubovčíka a Dana Heribana už zvyknutí, v prípade političky miestami zachádzali už príliš ďaleko. Následne však zašli ešte ďalej. Kubovčík a Heriban začali riešiť samovraždu generála Milana Lučanského († 51). „Spravodlivosť nosí šatku cez oči, čiže je slepá. A je to pravda, lebo pri tom prvom Lučanského úraze si tá spravodlivosť nevšimla, že sa niečo deje?” vyklopil na ňu Kubovčík. „Ale však on povedal, že to bola nehoda, môj zlatý!” doplnil ho Heriban. „Toto je taká smutná vec, ja o tom už nerada rozprávam, keď nemusím,” reagovala Kolíková a ďalej im odpovedala vetami, za ktorými si stojí: „Prvé zranenie bolo jeho vlastné, nakoniec to povedal sám a v druhom prípade to už bola samovražda. Takto to zo všetkého vychádza.”

Televízia sa za to všetkým verejne ospravedlnila: „RTVS nechcela v žiadnom prípade dehonestovať osobu ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej a úmyslom nebolo v žiadnom prípade ani dehonestovať osobu generála Milana Lučanského ani jeho tragické úmrtie. RTVS sa ospravedlňuje divákom, ktorých sa vyjadrenia, ktoré odzneli v sobotnej epizóde, dotkli.”

Rytmus si zastal Cibulkovú, schytala to komička

Komička to Cibulkovej natrela. Zdroj: Instagram, RTVS

Bývalá tenistka Dominika Cibulková v diskusnej relácii RTVS "Silná Zostava" v marci usilovne vysvetľovala, prečo trávila dovolenku na exotických Maldivách v čase lockdownu. Dominika vyrukovala s verziou, že tam bola pracovne. V tom sa do debaty zapojila stand up komička Simona Salátová: „Z tvojej strany to vnímam ako takú nedostatočnú spolupatričnosť, tvoji fanúšikovia sú obyčajní ľudia, aj ty si taká kedysi bola ako tenistka, dnes vysielaš signály, ako vyvolený môže ísť na dovolenku, keď v nemocniciach zomierajú ľudia. Ako sa pri tom cítiš?” Cibulková sa cítila ako na policajnom výsluchu a miestami sa zdalo, že mala až slzy v očiach.

,,Nie, neodišla som v zlách, pretože na to nebol najmenší dôvod. Odišla som so vztýčenou hlavou a absolútne si stojím za vecam, ktoré som povedala. Len je pravda, že mi občas došli slová k nemiestnym poloargumentom pani v zelenom a občas som sa cítila nie ako v ,,intelektuálnej" diskusnej relácii, ale ako v krčme tretej cenovej skupiny," naložila relácii Cibulková po svojom účinkovaní. Do tejto vojny sa pridal dokonca aj raper Rytmus, ktorý Cibulkovú od začiatku bránil. Rozhodol sa, že komičku Salátovú poníži pred celým Slovenskom. A to nesmierne nechutným spôsobom. "Ľudkovia, buďme spolupatriční, načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov," napísal Rytmus na Instagrame a zverejnil aj fotku Salátovej zo Silnej zostavy. Má to však háčik. Raper totiž snímku upravil a postavu komičky zväčšil tak, že pri stole vyzerá ako veľryba.