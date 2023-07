Do Telerána prijali pozvanie účinkujúci nového muzikálu Na srdci mi hraj!, kde odznievajú najväčšie hity legendy Karola Duchoňa. Po rozhovore sa diváci tešili na pesničku Mám ťa rád, no prišlo nemilé prekvapenie.

Hosťami štvrtkového Telerána boli Martin Gyimesi, Dušan Cinkota a Katarína Ivanková. V priamom prenose predstavovali ich nový muzikál Na srdci mi hraj! V ňom odznievajú najväčšie hity Karola Duchoňa ako Zem pamätá, V slovenských dolinách, Smútok krásnych dievčat, Čardáš dvoch sŕdc, Pieseň o decembri, Na srdci mi hraj, Cítim, Tancujem s tebou rád, Elena, Hrám hrám, Primášovo srdce, Dievča z Budmeríc, Mám ťa rád, Mám ľudí rád, Šiel, šiel, S úsmevom a ďalšie.

Do Telerána prijali pozvanie Martin Gyimesi, Katarína Ivanková a Dušan Cinkota z muzikálu Na srdci mi hraj! Zdroj: TV Markíza

Po niekoľkominútovom rozhovore sa už diváci tešili na hit Mám ťa rád a na zamatový hlas skvelého Martina Gyimesiho, ktorého výkon vychválila do nebies dokonca aj jediná Duchoňova dcéra Dana. Martin začal spievať, no diváci sa nedočkali ani famózneho refrénu. Po asi minúte ho vypli a Teleráno skončilo. ,,Voči spevákovi to bolo mimoriadne netaktné!" reagovali sklamaní diváci. ,,Tešili sme sa na jeho výkon a oni ho bohapusto vypli!" kopia sa komentáre. ,,Martin je pán spevák! A Duchoňa spieva famózne! Tešila som sa, že si ho ráno vychutnám pri kávičke a oni ho po minúte vypli. Na jeho mieste by som sa cítil mimoriadne dotknutý," reagovala diváčka Jana.

Anketa Nahnevalo vás, že Martina Gyimesiho v Teleráne po asi minúte vypli? Áno, bolo to mimoriadne netaktné! 28% Nie, nepozerám Teleráno. 72% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

