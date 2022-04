Obrovské silikóny robia očividne divy aj so zadanými mužmi. Ivan z Bez servítky sa v kuchyni, v ktorej mu pomáhala partnerka, správal ako milujúci a vzorný priateľ, no keď odišla a do bytu mu napochodovala blond Zuzanita, zabudol na všetky dobré mravy. Posadil si ju hneď vedľa seba a díval sa na ňu ako na zjavenie. A nielen na ňu, ale aj na jej bujné vnady. „Zo Zuzky som fascinujúci,“ slintal pred kamerami. Trošku si však poplietol slovíčka, zrejme myslel „fascinovaný“. Neskôr priznal, že s ňou aj túžil počas programu tancovať, no plány mu skazila Valika. Miestami sa zdalo, že keby mohol, najradšej by ju aj pred všetkými zvalil na stôl! Ktovie, čo mu na to povedala frajerka, keď to v televízii videla.

Zadaný Ivan je zo Zuzanity totálne hotový. Zdroj: tv joj

