Ivana Gottová (45) sa takmer dva roky po smrti jej manžela Karla Gotta († 80) odhodlala konečne prehovoriť. Otvorený rozhovor poskytla českému Blesku. Opísala nielen to, ako si k sebe našli cestu, ale vrátila sa aj k posledným mesiacom jeho života...

Je o vás známe, že rozhovory neposkytujete. Prečo ste v tomto prípade urobili výnimku?

K rozhovorom som niekoľko rokov nemala dôvod. Nemala som na srdci nič, čo by som chcela verejne oznámiť. Po odchode z televízie Prima v roku 2015 som sa rozhodla, že sa chcem plne venovať rodine a starostlivosti o svojho chorého manžela. Ale myslím, že teraz nastal čas, aby som urobila výnimku a vyšla na chvíľu zo svojho súkromia. Dodržala som sľub, ktorý som dala svojmu drahému mužovi a dotiahla do finále okrem filmového dokumentu Karel tiež jeho autobiografickú knihu Moja cesta za šťastím. Preto som sa rozhodla dať rozhovor po mnohých rokoch. Ďalšie interview už však neplánujem.

Karel Gott ešte ako maličký chlapec. Zdroj: Zuzana Gavulová

Kedy ste vlastne začali Karla Gotta vnímať?

Už od svojho najútlejšieho detstva. Poznalo ho každé malé dieťa, jeho piesne sa hrali všade. Teda aspoň u nás doma určite. Mamička si často prehrávala jeho dlhohrajúce platne. Pamätám si, že sme si ich púšťali každú sobotu k upratovaniu. Utierala som prach a spievala si s „Kájom" – Poď, pôjdeme na zem hľadať diamanty... Keď som mala štyri roky, môj o dva roky starší brat po rozvode našich rodičov sníval o tom, aké by to bolo mať za otca práve Karla Gotta. Ani by mi nenapadlo, že si tohto speváka raz vezmem za muža! Bola som malé dievča a Karel muž v najproduktívnejšom veku, navyše s mnohými životnými skúsenosťami.

Vidíte - a nakoniec ste si k sebe našli cestu...

Verím, že duša vie dávno dopredu, ku komu patrí. Keď príde ten správny čas, nájdu sa, je jedno, v akých telesných schránkach sa práve nachádzajú. Mnohí si pre náš vekový rozdiel spočiatku klopali na čelo. Aj keď nám obom vždy záležalo na tom, čo si myslia ostatní, v tomto prípade sme mali svoju hlavu. Spriaznené duše sa jednoducho spoznajú, aj keď si niekedy jedna na tú druhú musí chvíľu počkať. Dôležité je, že sa našli a môžu byť zase spolu. Áno, hovorím zase. Verím, že smrťou sa život nekončí, verím v opätovné stretnutie.

