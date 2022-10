V utorok sme informovali, že herečka a profesorka z Vysokej školy múzických umení Táňa Hrivnáková náhle zomrela vo veku 74 rokov. V minulosti bola vydatá za herca Ivana Letka (87), ktorý bol od nej o 14 rokov starší. Umelkyňa spáchala samovraždu. Pár hodín pred hrozivým činom sama odniesla list na rozlúčku do školy, kde učila.

Informáciu o úmrtí herečky Tatiany Hrivnákovej, ktorá 25. septembra oslávila 74 rokov, oznámila na sociálnej sieti Instagram jej bývalá študentka Barbora Ďurovčíková. Manželke režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka bola totiž kedysi pani Tatiana triednou profesorkou. „Tatiana Hrivnáková. Pani profesorka, triedna… Je mi to ľúto... R.I.P.," napísala Barbora na Instagrame. Prvotné informácie hovorili o osudnej tragickej nehode.

Herečka Táňa Hrivnáková náhle zomrela vo veku 74 rokov. Na snímke z filmu Zlaté jabĺčko pre Johanku (1975). Zdroj: https://www.tv-archiv.sk/

Nám sa podarilo zistiť, čo sa presne stalo. Ako nám prezradil náš zdroj, herečka rozhodla ukončiť svoj život dobrovoľne skokom pod vlak. Ide o prípad, ktorý sa stal v pondelok pri Železnej studienke v Bratislave, o ktorom informovala aj polícia na svojej facebookovej stránke: „Podľa doterajších informácií mala 74-ročná žena vstúpiť a následne zostať stáť na koľajisku. Rušňovodič vzhľadom k rýchlosti vlaku a krátkej vzdialenosti nedokázal zrážke zabrániť. Na mieste obhliadajúci lekár konštatoval smrť. Ďalšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania."

Umelkyňa po sebe zanechala aj list na rozlúčku, ktorý pred hrozivým činom sama doniesla do školy, v ktorej vyučovala. Z jeho obsahu doslova mrazí. „Pani Hrivnáková učila na Konzervatóriu Mateja Bella. V pondelok, keď nepracovala, prišla na vrátnicu školy, kde nechala list pre pani riaditeľku. V liste bolo napísané, že ide za synom (ten pred necelými piatimi mesiacmi tragicky zahynul v zahraničí, pozn. red.). Okrem listu na rozlúčku nechala v obálke aj kľúče od bytu a presné detaily vlastného pohrebu. Svoj život napokon ukončila skokom pod vlak," prezradil nám náš zdroj.

Hrivnáková neuniesla bolestivú stratu svojho milovaného syna, ktorý tragicky prišiel o život v máji tohto roku. Slovenský diplomat Michal Hrušík zomrel pri splave rieky Una na hraniciach Bosny a Hercegoviny s Chorvátskom. „Osudným sa mu stal Balkán, jeho veľká láska, inšpirácia a vášeň, ktorý poznal tak ako málokto, a to nielen po odbornej stránke, ale vďaka svojim častým výletom objavil všetky zákutia prírodnej a kultúrnej rozmanitosti,“ napísalo vtedy slovenské veľvyslanectvo s tým, že sa s diplomatom nelúči, pretože jeho odkaz tu bude naďalej prítomný. Zároveň vyjadrilo úprimnú sústrasť rodine a priateľom.

Viac o jej trápení nám povedala jej dobrá kamarátka a kolegyňa z konzervatória profesorka Alena Michalidesová. Na konzervatóriu spolu učili 35 rokov, stretávali sa každý deň a triedy mali nad sebou. ,,Bola vynikajúca pedagogička, decká ju mali veľmi rady, veľké skoky s nimi robila, lebo javisková reč je veľmi ťažký predmet, lebo keď idete do divadla a nerozumiete, čo herec hovorí, idete preč, robila to veľmi precízne, ja som vždy hovorila, že najlepšie učí prvý ročník. Študenti si to uvedomovali v 2. a 3. ročníku a boli jej vďačné, ako ich naučila rozprávať,” povedala o kamarátke pani Michalidesová, ktorú jej strata mimoriadne zasiahla.

