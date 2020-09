Monika Hilmerová (45) si užila leto v Rakúsku, kde býva, a na Slovensku, no na pár dní vybehla aj do Nórska. Odtiaľ sa pochválila fotkou v plavkách.

Seriálová Lucia z Oteckov nepatrí práve medzi známe Slovenky, ktoré by a pretŕčali v plavkách, no teraz urobila výnimku. Herečka si nedávno užila krásy Nórska. „Kúpali sme sa za severným polárnym kruhom. To je zážitok, ktorý nemohol chýbať, a hoci fotka vyzerá ako z letnej morskej destinácie, nedajte sa zmiasť. Pravdou je, že vo vode sa okrem nás vtedy nekúpal nikto len my. Mali sme husiu kožu a po pláži prešli len dvaja zaľúbenci,“prezradila Hilmerová k fotke, na ktorej sa po dlhej ukázala v plavkách.

Monika Hilmerová a Jaro Bekr patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Zdroj: Onereps / Česká editoriální fotografie / Profimedia