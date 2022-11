Monika bola obézna už od malička. Keď mala 18 rokov, zomrel jej brat. Mamu to zlomilo. Od toho momentu Monika už len priberala. Na svadbe vážila viac ako 140 kíl. Manžela na rukách preniesla cez prah ona. No a konečne to mohlo byť naopak. V šou jej štáb umožnil fotenie v svadobných šatách aj to, aby ju konečne cez povestný prah preniesol jej manžel. A koľko aktuálne váži, 5 mesiacov od galavečera?

Monika Pajtinková (32) z Extrémnych premien sa vyjedla na 132 kíl. Zdroj: tv markíza

„Váha sa mi drží rovnako ako v čase galavečera. Plus/mínus 3 kg. Pravidelne cvičím s Marošom v jeho fitku, plus poobede 3- až 5-krát do týždňa chodím na jumping, ktorý ma veľmi baví a okrem náročného tréningu si pri tom zresetujem hlavu,“ prezradila pre markíza.sk s tým, že plánuje pomáhať ďalším, ktorí majú problém s obezitou. Blondínka, ktorá schudnutím aj opeknela, by však chcela dať dole ešte ďalších 10 kíl. Monika pevne verí, že sa jej podarí otehotnieť, keďže obezita jej v tom výrazne bránila. Aj preto sa prihlásila do šou. „Áno, chceme bábätko a verím, že sa podarí a budeme zdieľať s vami aj takúto novinku,“ dodala.

