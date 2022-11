Beňová sa v minulosti zaradila medzi známe ženy, ktoré zbalili „zajačika”. Ľubomír je totiž od nej mladší o 16 rokov. Napriek vysokému vekovému rozdielu sa dvojica teší zo spoločnej dcérky Ley, ktorá sa im narodila presne pred dvoma rokmi. Otec Beňovej princezničky nie je v jej živote žiadnou neznámou. Ambiciózny mladý muž s právnickým titulom v ruke si kariéru budoval práve po boku političky. Predtým, ako mu zverila manažovanie svojej volebnej kampane k župným voľbám ešte v roku 2013, začínal ako jej asistent v Bruseli. Neskôr získal flek v kancelárii delegácie slovenských socialistov v Európskej únii. Iskra medzi nimi preskočila až po rokoch.

Monika Beňová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CkNT_aGKdJT/

Hoci na začiatku vzťahu im viacerí nedávali šance, dvojici to zatiaľ klape. No nič nie je zadarmo. Aj oni na láske stále pracujú, keďže, ako sa hovorí, chémia a motýle v bruchu netrvajú večne. A rovnako aj vysoký vekový rozdiel, ktorý je v ich prípade predmetom posmeškov. Stretávajú sa často s poznámkami od ľudí?

„Každý človek, ktorý funguje na sociálnych sieťach, sa stretáva s negatívnymi reakciami. Buď vám povedia, že ste tučný, alebo máte zlé vlasy, alebo v mojom prípade, že načo ti bolo dieťa a načo máte mladšieho partnera, aj tak sa rozídete! Vždy sa snažím každému odpísať, a tak som nedávno jednej pani odpísala, že: viete, môžete mať aj partnera vo svojom veku, môže byť aj starší od vás a napriek tomu to nemusí vyjsť. Musíte to brať trošku fatálne. Buď to máte niekde v osude napísané, že to bude veľmi dobré a musíte pre to urobiť obidvaja veľa, aby to fungovalo. Jasné, že na začiatku máme všetci motýliky v bruchu, všetko je perfektné, všetci sme šťastní, no na láske treba pracovať. Mám za sebou už dve manželstvá, takže viem, že tá práca je náročná,” prezradila nám Beňová, ktorá si stojí za tým, že žena musí udržiavať vzťah.

„Aj keď to v dnešnom období feminizmu neznie až tak dobre, je to v prvom rade žena, ktorá musí na láske pracovať. Lebo muž má veľa práce, starostí, snaží sa zabezpečiť rodinu, usiluje sa byť úspešný v práci… Áno, aj ženy sa snažia byť úspešné v práci, ale u nás v rodine, či staré mamy, alebo moja mama, vždy to bolo tak, že tá žena bola takým tým udržiavateľom toho rodinného tepla,” vysvetľuje a priznáva, že oni dvaja ich vekový rozdiel neriešia.

„Myslím si, že zatiaľ nám to napriek tomu vekovému rozdielu funguje veľmi dobre. Nevnímame ho nejako extrémne, dokonca niekedy mám pocit, že Ľuboš je viac unavený ako ja (smiech). Netreba o tom nejako veľa premýšľať, treba to brať tak, že život to takto priniesol. Máme krásnu dcéru a ako hovorím, môžete byť naveky s mladším partnerom alebo so starším, ale nemusí to vyjsť ani v jednom, ani v druhom prípade a hlavná vec je to, že tomu vzťahu chcete dať naozaj všetko. A keď to potom nevyjde, tak asi to nemalo vyjsť,” dodala.