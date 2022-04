Herečka Petra Molnárová sa v roku 2019 odsťahovala od manžela Sväťa Malachovského. Zbalila aj ich dvoch synčekov Marka (2,5) a Tima (4) a odišla z rodinného domu v Slovenskom Grobe. Vo štvrtok šokovala vyjadrením na sociálnej sieti, v ktorom obvinila svojho ex zo zneužívania!

V roku 2016 herec Sväťo Malachovský šokoval tým, že si našiel mladú milenku. Zahľadel sa do kolegyne Petry Molnárovej a ich vzťah bol natoľko vážny, že sa rozviedol s hudobnou skladateľkou Ľubicou Čekovskou. V roku 2018 si Petru zobral za ženu, majú dve malé deti, no ich šťastné manželstvo netrvalo dlho. V roku 2019 od neho mladá herečka odišla, a to dokonca tesne pred pôrodom ich druhého synčeka. Petra mala údajne neskôr manželovi zamedzovať aj styk s bábätkom. Dôvod, prečo im krachlo manželstvo, vtedy ani jeden z nich nekomentoval. Až doteraz!

Sväťo Malachovský a Petra Molnárová v čase, keď ešte tvorili pár. Zdroj: EMIL VAŠKO

Molnárová zverejnila vo štvrtok na sociálnej sieti poriadne drsné slová na adresu svojho bývalého Sväťa. ,,Problém je pracovať, problém je nepracovať, problém je snažiť sa o niečo, problém je nesnažiť sa, problém je pomôcť, problém je nepomôcť, starať sa je problém, nestarať sa je problém, ale nechať sa šikanovať a týrať, “nie je až taký problém”. “Je to v poriadku”… alebo “je to tvoj problém!” Sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, “to predsa nie je až taký problém!?” alebo neviditeľný problém.

Na svete je veľa problémov a každý má ten svoj. A každý sa k problémom stavia inak. A PRETO som s 1,5 ročným synom, a v 5. mesiaci tehotenstva, s druhým synom, od neho odišla!" šokovala závažnými obvineniami Petra, ktorá na svojho ex podľa vlastných slov podala trestné oznámenie.

Petra Molnárová obvinila svojho ex Sväťa Malachovského zo závažných vecí. Zdroj: Instagram Petra_Molnarova

"Príslušnému útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku bolo zo strany Okresnej prokuratúry v Pezinku odovzdané k vybaveniu trestné oznámenie, týkajúce sa podozrenia z trestného činu sexuálneho zneužívania. Trestné konanie bolo v jednej časti odmietnuté, a v jednej časti právoplatne zastavené," povedal hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff.

Iveta Malachovská nedá na svoju rodinu dopustiť. Zdroj: EMIL VAŠKO

Herec Sväťo Malachovský však všetky jej obvinenia razantne odmieta. "Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujem o jej osobu ju dohnal k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané," napísal nám znechutený Malachovský. Jeho švagriná, Iveta Malachovská, však bola vo vyjadrení omnoho drsnejšia a servítku pred ústa si rozhodne nedávala. ,,Manželia Malachovskí sa k tejto téme, ktorá sa týka života Sväťa Malachovského a jeho rodiny, jeho exmanželky, ktorá zneužila a využila našu rodinu, nebudú vyjadrovať. Veľmi ma mrzí, že táto pani vstúpila do našej rodiny a používa naše priezvisko. Ja si svoje priezvisko a rodinu vysoko vážim. Unavuje ma a otravuje zaoberať sa touto kauzou, ktorou si daná osoba vyžaduje pozornosť... Na jej mieste by som sa hanbila za to, ako sa zachovala," reagovala rozhorčená Iveta.

