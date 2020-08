Galavečer Slovenka roka sa ako každo ročne konal v historickej budove Slovenského národeného divadla. V nedeľu triumfovala aj herečka Zdena Studenková, ktoá získala mimoriadne ocenenie spolu s epidemiologičkou Zuzanou Krištúfkovou. Organizátori nič nenechali na náhodu a dbali na to, aby hostia vstupovali do priestorov divadla s rúškami. Keďže išlo o prestížnu udalosť, hostia sa na ňu aj patrične nahodili. Pozrite sa, komu to pristalo a kto, naopak, šliapol vedľa.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník s manželkou Evou. Zdroj: MATEJ KALINA

