MÓDNA POLÍCIA z Fashion Live!: Alagič ako ružový cukrík a Zuzana Plačková v šifónovej sukničke

Jeseň patrí móde, a to nielen v metropolách, ako je Paríž, Londýn, Miláno alebo New York. Svoje módne podujatie má aj Bratislava - Fashion Live!. To si v piatok a v sobotu nedalo ujsť množstvo známych ľudí. Ako sa vyparádili na toto prestížne podujatie?