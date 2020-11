Moderátorka Stanka Pavolová (38) dlhé roky moderovala reláciu Top Star, no po incidente v bare z roku 2017 sa z obrazu vytratila. Potom začala robiť na inej relácii, no podľa najnovších informácií v televízii na Kolibe už nepracuje.

Jedna z dlhoročných tvárí televízie JOJ Stanka Pavolová lietala v minulosti v problémoch, ktoré jej riadne znepríjemňovali život. Moderátorka mala ešte v roku 2017 zažiť incident v bare s istým Marekom z Banskej Bystrice, ktorý po jej zásahu skončil v nemocnici. Blondínka následne dostala v televízii stopku a v šoubizovej relácii Top Star na nejaký čas skončila. Do spomínaného programu sa však už nevrátila, no na Kolibe jej neskôr ponúkli moderovať tipovaciu reláciu na kanáli JOJ Plus.

Bývalá jojkárka Stanka Pavolová. Zdroj: Robo Homola

Pavolová sa medzičasom vytratila aj z povedomia verejnosti a odmlčala sa aj zo sociálnych sietí, kde sa ozývala iba sporadicky. Pred pár dňami zverejnila fotku a urobila tak prvý raz po pol roku. Ako sa na nám podarilo zistiť, blondínka už v televízii na Kolibe nepracuje. Pavolová ešte donedávna moderovala tipovaciu reláciu, no tej v lete zazvonil umieračik a s ňou definitívne skončila aj Stanka.„Relácia Tipos info na JOJ Plus skončila. Stanka Pavolová pre televíziu JOJ už nepracuje,“ potvrdila nám vedúca PR a hovorkyňa JOJ Lucia Tuhelová.

