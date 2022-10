Medzi nimi aj 19-ročná študentka Natálka, ktorej sen, stať sa právničkou, sa už nikdy nezrealizuje. V piatok sa s ňou v Spišskej Novej Vsi poslednýkrát rozlúčila jej rodina, pochovali ju ako prvú obeť nehody na Zochovej. So smútočnou rečou vystúpil dekan fakulty, na ktorej Natália študovala, aj jej najlepšia kamarátka, s ktorou bývala a za ktorou v osudný deň išla. „To je ten zlom života, kedy kamarátov začnete vnímať ako svoju rodinu. Navzájom sme sa o seba starali, kontrolovali sa, či tá druhá nie je hladná, či jej netreba s niečím pomôcť, jedna nezaspala, kým tá druhá neprišla domov,“ zaspomínala na Natálku spolubývajúca.

Na snímke Katarína „Becca“ Balážiová. Zdroj: EMIL VAŠKO

V deň jej pohrebu sa na Instagrame k celej nedeľnej tragédii vyjadrila aj moderátorka VOYO News a rádiová spíkerka Becca. ,,Ako reinkarnujeme Chamurapiho v roku 2022…o nenávisti a online súdoch. Vo štvrtok som vravela, že nenávisť a zloba sa vždy vracia ako bumerang. Túžbou po pomste a nenávisoťu nikomu nepomôžeme. Ani smútiacej rodine nevráti blízkych hromadný online lynč. Prišlo mi pár emóciami a hnevom nabitých správ, ako si dovoľujem ospravedlňovať konanie vodiča zo Zochovej. A tuším je to náš nový koníček. Odmietať rozumieť a rozdeľovať vždy na dva tábory," rozpísala sa na svojom profile.

PREPUSTENIE - Dušan Dědeček Zdroj: Tony Štefunko

,,Väčšina vecí nie je čiernobiela, ani tak jednoduchá a do žiadnej skupiny sa nikdy nevojdem. Teraz to rozdelenie nedáva zmysel duplom.

Po A, lynč a pomsta. B, nič sa nestalo.Občas sú emócie silnejšie ako my, ale po ich návale treba vytriezvieť. Čo sa stalo je hrozné, neospravedlniteľné a páchateľ pôjde do väzenia. Na ako, dlho rozhodne súd," pokračovala.

,,A ak sa vám to nezdá byť dostatočná spravodlivosť, lebo “nič to nedokáže odčiniť”, máte pravdu. Nedokáže to NIČ. Ani 100 rokov v base, ani poprava páchateľa, ani vaša nenávisť. A ak namietate, pripomeniem, že je rok 2022 a existuje trestné právo. Nie je rok 1792 pr. Kr. a Chamurapiho “Oko za oko”, aj keď v komentároch to tak vyzerá. Pre mňa je stále nepochopiteľný paradox, že na jednej strane odsudzujeme konanie, kt. zapríčinilo smrť 5 ľudí, no zároveň ju niekomu želáme (a je jedno, že “správnej osobe”)," dodala.

Na snímke je miesto nehody na bratislavskej autobusovej zastávke Zochova, na ktorej došlo v noci 2.10.2022 k tragickej dopravnej nehode. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Netrvalo dlho a pod tento jej komentár sa ozvala dobrá kamarátka Natálky, ktorá na Zochovej ulici zomrela. ,,Ako si napísala, že túžbou po pomste a nenávisťou nikomu nepomôžeme, hlavne nie smútiacim rodinám, tak by som chcela, aby si dnes (piatok, pozn. red.) stála ako ja na pohrebe Natty, jednej z obetí a mojich najbližších kamarátiek a videla jej mamku štyrikrát na pokraji kolapsu, keď ju ešte aj v aute prevážali so stoličkou, aby mohla sedieť, pretože vôbec nevedela chodiť a stáť, jej ocka, ako vykríkol, keď Natálku dávali do jamy a vravel: Ty ležíš v zemi a on doma v teplej posteli. Možno potom by si sa zamyslela nad týmto svojím úchylným názorom alebo keby si Natálku videla ležať v truhle úplne zmrzašenú ako jej rodina, kamaráti či bývali učitelia alebo keby si v nedeľu/pondelok v noci nespala a snažila sa ju hľadať po nemocniciach v úplnom zúfalstve, volať kademožne, keď ťa odpinkávajú všetky orgány…..Prajem pekný večer," napísala jej Vanessa.

Na snímke ZÁBERY Z MIESTA smrteľnej nehody na zastávke MHD Zochova v Bratislave. Vodič vletel do davu ľudí v plnej rýchlosti, čakajúci na autobus nemali šancu. Zdroj: Reprofoto

Becca jej okamžite odpísala: ,,On bude právoplatne odsúdený a v svojej teplej posteli nebude dlho. Nikto jej život nevráti a nevráti jej ho ani lynč niekoho, kto to nevie vziať späť. Nemôžem vedieť, akú bolesť prežívaš alebo jej rodina, ale ak budeme brať spravodlivosťdo vlastných rúk a budeme tu namiesto súdov ľudí vraždiť na ulici v mene iného zákona, nikomu sa nám tu nebude lepšie žiť. A aby sa niečo také neopakovalo, treba systémovú zmenu. Lebo jej život nikto nevráti, ale môžeme sa pokúsiť, aby sa toto nemuselo opakovať."

Prečítajte si tiež: