Martina Zábranská (28) bola ešte donedávna pre mnohých veľkou neznámou. Zviditeľnila sa vďaka seriálu RTVS Priznanie a následne ponukou robiť moderátorku veľkej nablýs­kanej šou Let´s Dance. Okrem toho však účinkuje aj v ďalšom markizáckom projekte Svätý Max. A vyzerá to tak, že práve táto novinka jej priniesla aj novú známosť.

Zábranská popri hereckých aktivitách pracuje aj v známom komerčnom rádiu, kde sa ľuďom prihovára pod prezývkou Maca. Po nedávnom účinkovaní v seriáli RTVS Priznanie sa presunula do tanečnej šou, kde sa na ňu hneď po prvom živom prenose spustila vlna kritiky pre jej nevhodné poznámky na adresu súťažiacich a poroty. Podobne ako pre Viktora Vinczeho, aj pre ňu je to prvá skúsenosť s moderovaním takej veľkej šou, akou je Let's Dance. Martina však popritom účinkuje v seriáli Svätý Max, kde hrá po boku dvoch českých hercov – syna Veroniky Žilkovej Vincenta Navrátila a mladého Adama Mišíka.

Herečka Martina Zábranská v novom seriáli Svätý Max. Hrá v ňom policajtku. Zdroj: TV MARKÍZA

A práve druhý menovaný jej mal učarovať a má byť viac ako iba kolega. Dvojica sa mala podľa našich informácií zblížiť práve na pľaci, kde počas posledných štyroch mesiacov spolu trávila mnoho času. Seriál sa totiž dotočil iba pred pár dňami. Ako sa nám podarilo z blízkeho okolia Zábranskej zistiť, k 24-ročnému blondiačikovi má viac ako blízko. „Počas natáčania to medzi nimi poriadne iskrilo. Dokonca počas prestávky si pred všetkými dali aj viacero bozkov, objímali sa a ich pohľady hovorili za všetko,“ povedal nám zdroj zo štábu. Ani jeden z nich svoju náklonnosť neskrýva ani na sociálnej sieti.



„Dnes sme dotočili seriál Svätý Max pre televíziu Markíza a úprimne mi bude smutno. Boli to krásne štyri mesiace so super partiou a tiež mi, samozrejme, budú chýbať kokteily s mojou najmilšou kolegyňou Macou Zábranskou,“ napísal Mišík a priložil aj fotky so Zábranskou v náručí. „Kokteily ešte budú, zariadime,“ komentovala mu fotky samotná Martina, ktorá k tejto vete priložila aj červené srdiečko. Zrodil sa nový česko-slovenský párik?

„Veľmi, veľmi sme si sadli a myslím, že aj z tej fotky je pochopiteľné, že sme kamaráti. Bol to posledný deň nakrúcania v Skalici. Je to fotka z lúčenia. Ak nebudeme točiť druhú sériu Svätého Maxa, tak sa možno dlhý čas neuvidíme,” prezradila nám Zábranská, ktorá vzápätí povedala, čo medzi nimi je. „Máme k sebe veľmi blízko, máme sa radi a budem rada, keď sa znova v budúcnosti uvidíme,” pokračovala s tým, že hoci majú k sebe veľmi blízko, pár netvoria. „Nechodíme spolu. Nemáme spolu vzťah,“ na chvíľu sa zháčila, ale potom spokojne dodala, že nerobia nič zlé, pretože sú obaja slobodní ľudia.



Kto je Adam Mišík? Poznáte ho z filmov Bajkeri či Andílek na nervy



A kto je vlastne mladý herec Adam Mišík? Na Slovensku ho diváci zatiaľ až tak dobre nepoznajú. Blondiak je v Česku už roky veľkou hviezdou a snaží sa presadiť aj v zahraničí. V minulosti si napríklad zahral po boku speváčky a herečky Celeste Buckingham vo filme Bajkeri (2017) či vo filme Andílek na nervy (2015). Svoj talent nedávno predviedol aj v Teleráne, kde zaspieval a sám sa sprevádzal aj na gitare a spolu s Martinou porozprával o seriáli Svätý Max. A práve tam v jednom momente chytil Martinu za stehno.



