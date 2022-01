Gábor Boráros už má bohaté skúsenosti z reality šou, avšak z úplne odlišného formátu. V roku 2016 vyhral premiérovú sériu Oktagon Výzva, kde triumfoval vďaka víťazstvám v profesionálnych zápasoch. Tentoraz to bude mať omnoho ťažšie. Jeho novým domovom sa na niekoľko mesiacov stala divoká džungľa a ako sám priznal, najťažšie pre neho nebudú vôbec namáhavé súťaže či spanie pod holým nebom, ale nedostatok jedla.

Gábor Boráros v šou Survivor. Zdroj: tv markíza

No hneď, ako sa jeho fanúšikovia dozvedeli, že aj on odletel do Karibiku a zabojuje v tejto šou, vznikli obrovské fankluby, ktoré mu fandia a veria, že práve on si domov odnesie rozprávkovú výhru 100-tisíc eur. Okrem toho, že má vymakané telo, jeho silnou stránkou je aj humor a už teraz je jasné, že práve on bude na seba priťahovať najväčšiu pozornosť. Kým ostatní sa vyjadrili, že v divočine im už teraz veľmi chýba súkromie, Gábor to vôbec nerieši. Ráno sa zobudil a okúpať sa do mora vykročil celkom nahý. Ešte sa stihol porozprávať aj s kolegyňou z ich kmeňa Ivou Pazderkovou. Svoju pýchu si však pred zvedavcami schoval do dlaní. Zrejme aj pre istotu, aby ho náhodou nič neuštiplo. Tento záber však v televízii neuvidíte. Ak ste zvedaví, pozrite si reláciu Survivor Xtra na webe Markízy hneď po konci šou dnes večer.

