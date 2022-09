Po ich sexuálnom zážitku sa už Ingrid rozplývala, že sa k Mirovi nasťahuje do jeho bytu do Rožňavy, zavolala svojej mame, ktorej oznámila, že ju Miro vezie domov a dokonca začala plánovať svadbu. Keď si zbalili kufre, Ingrid skutočne nastúpila k nemu do auta a obaja pôsobili ako ten najzamilovanejší párik. Zvrat v ich vzťahu nastal skutočne bleskovo. Miro JOJ-ke povedal, že na chate to bola taká eufória, no ešte cestou domov, ako ju viezol v aute, sa pochytili. „Ona to uťala, niečo sa jej na mne – nejaké vlastnosti – nepáčili, aj keď som sa snažil, ale ona už nechcela,” priznal sklamaný Miro.

Po romantickom lúčení prišiel bleskový rozchod v aute. Zdroj: TV JOJ

„Cestou domov v aute sme sa nejako nezhodli, opadol z nás stres z nakrúcania, Miro sa správal inak ako na chate a mne sa nepáčili nejaké jeho vlastnosti. A tak sme sa rozišli hneď po nakrúcaní nie veľmi v dobrom. Neskôr sme si volali, on sa stále snažil byť so mnou v kontakte, mňa to však odradilo, a tak sme ostali len priatelia. Stále si však telefonujeme, ja však nemám odvahu začínať si hneď vážny vzťah,” vysvetlila Ingrid.

