Miriam varila tento týždeň ako prvá. A hoci hosťom nenaservírovala menu ako z luxusnej reštaurácie, diváci ocenili jej snahu, príjemné vystupovanie a zmysel pre humor. A mladá mamička na materskej Ella ju hneď spoznala. Sleduje ju na sociálnej sieti, kde pridáva vtipné videá.

Aj viacerých divákom však bola mimoriadne povedomá. Nevedeli však, kam ju majú zaradiť. „Poraďte mi, odkiaľ ju poznám? Určite už bola niekde v TV, neviem, kde,” pýtala sa diváčka Katka. A hoci niektorí tipovali Farmu, Miriam to v roku 2021 skúšala v SuperStar a dostala sa aj dosť ďaleko. „Som nesmierne rada, že som sa do SuperStar prihlásila a spoznala všetkých tých ľudí. Splnil sa mi sen,” nešetrila vtedy Miriam pocitmi radosti. Bol to ročník, keď sa víťazom celej šou stal Adam Pavlovčin. A to, že vie spievať, predviedla Miriam aj počas pondelkového programu.



