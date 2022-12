Mladá raperka Aless (24) a Dominika Mirgová (31) sú prvé ženy, ktoré si to na Fight Night Challenge „rozdali“ v ringu. Ich bitka bola zaujímavá aj preto, lebo v minulosti si riadne skočili do vlasov.

Najväčšiu pozornosť vzbudzoval duel speváčok Dominiky Mirgovej s mladou raperkou Aless. Obe mali v minulosti nezhody. Tie po čase utíchli a nahratím spoločnej pesničky ukončili spor medzi sebou. Napriek tomu sa ich cesty opäť skrížili a to rovno v ringu. „Som rada, že to, čo bolo medzi nami, je dávno zažehnané! Skamošili sme sa, máme dokonca aj spoločnú pesničku. Ideme si dať priateľský exhibičný zápas, nejdeme podľa pravidiel a ideme si to obe užiť. Ukážeme ľuďom, čo sme sa naučili za tri mesiace,” povedala nám Mirgová pár dní pred zápasom.



Na snímke je raperka Dominika Mirgová a Aless Capparalli na TK Fight Night Challenge. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

V boxerskom zápase jasne ťahala za dlhší koniec Dominika. Aless síce spočiatku bola Mirgovej slušnou súperkou, no neskôr to mala v réžii už Dominika. Tá napokon zvíťazila na body.