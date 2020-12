Po primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi si na Pumpu po hotdog zašiel aj milionár a spolumajiteľ Tatry mountain resorts Igor Rattaj. Kubovčík sa doňho okamžite pustil a vyčítal mu zastavané veľhory a vyrúbané stromy. „Chlapci, to si naozaj myslíte, že ja to chcem vyrúbať a zastavať? Ani zďaleka nie. Pre turistický ruch je potrebné, aby tam boli práve lesy. Aby to vyzeralo ako v národnom parku. Sám by som bol za to, aby sa tam viac nestavalo. Verte mi, ja som srdcom ochranár,“reagoval Rattaj.

Natáčanie nového seriálu s názvom Pumpa. Na fotke je Andrej Danko. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„To je veľmi zaujímavá myšlienka z pera developera,“poznamenal uštipačne Heriban, ktorého zaujímalo, čo bude v zime. „S tohtoročnou lyžiarskou sezónou to vidím bledo, no zasnežujeme,“ pokračoval Igor, no správou rozhodne nepotešil pumpára Miša. „A čo, že zasnežujete? Naši ľudia chodia aj tak lyžovať do Rakúska. Naše služby za to nestoja,“dodal Kubovčík, ktorý sa celý čas tváril poriadne nahnevane.