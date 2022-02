Zimné olympijské hry sa začali iba pred niekoľkými dňami a už krátko nato prišiel škandál. Paradoxne sa oň nepostaral žiadny olympionik, ale športový komentátor RTVS Marcel Merčiak. „Prečo ste ma tak zarezali, do p..e?! Prečo ste ma tak zarezali, keď vidíte, že je tam 13.00, do p..e, a necháte ma k...u povedať,“ kričal vytočený Merčiak. Sťažoval sa na komunikáciu s Bratislavou. „Kristaboha vám, do p..e! Už som naozaj nasratý, do p..e! Skončí sa vstup, osemkrát sa niečo pýtam, do p..e, a vy mi neviete povedať, k...a, ani mäkké f,“ pokračoval komentátor. Video s jeho spŕškou škaredých slov sa v nedeľu večer šírilo po sociálnych sieťach. Dôvodom konfliktu bola zmena času pretekov v skokoch na lyžiach, ktoré mali byť pôvodne o 12.00 h SEČ. Človek na druhej strane konverzácie, na ktorého prácu sa Marcel sťažoval, to už nevydržal a tiež ostro reagoval. „Nekrič tu na mňa, ja si tu k...t neváľam,“ vrieskal na Merčiaka istý Braňo. Podľa našich informácií ide o skúseného režiséra prenosov Branislava Ramacsaya.

Merčiak počas približne minútového výbuchu zlosti povedal deväťkrát škaredé slovo začínajúce na "p", slovíčka na "k" boli v jeho šťavnatej reči použité v šiestich prípadoch. Zdroj: Repro foto - You-Tube

Hovorkyňa RTVS nám vysvetlila, že konverzácia sa neobjavila v živom televíznom vysielaní, ale išlo o súkromnú komunikáciu, ktorú však doposiaľ neznámy človek z prostredia RTVS zverejnil na internete. Na Merčiakovu explóziu emócií hneď reagovali viaceré známe tváre, ktoré sa ho hromadne zastali. Medzi nimi aj finančník Patrik Tkáč. „Merčiak každým slovom, aj keď pre nás typickým slovníkom, ukazuje, že je profesionál, ktorému záleží na výsledku. Ten, kto to nahral a pustil, je ľudská špina,“ komentoval jeho vulgárny monológ na Facebooku. A reakcie na seba nedali dlho čakať.

Marcela Merčiaka sa v živom vysielaní Športových novín zastal aj Peter Varinský. Zdroj: RTVS

„A možno to nahral niekto, kto si povedal, že už to nechce počúvať. Obdivujem Marcelove schopnosti, ale sám robím 30 rokov v tejto branži a nenájdeš nikoho, na koho by som takto nareval. A veru stali sa chyby aj v priamych prenosoch a vždy je najväčší ch*j ten, na koho sa dívaš. Toto je za mňa cez čiaru,“ komentoval Tkáčov status a správanie Merčiaka Martin Nikodým. Ten je prvý zo známych ľudí, ktorý sa Merčiaka nezastal. Nie je však jediný. Poslanec hnutia OĽaNO Jožo Pročko na Facebooku uviedol, že Merčiak sa už viackrát ku kolegom správal takto agresívne. Má to vraj priamo od nich.

Jožo Pročko sa vyjadril na adresu Marcela Merčiaka. Zdroj: TASR

„Áno, komu nerupli nervy, kto niekomu nevynadal? Toto, čo predviedol M. M., nemá s kolegialitou nič spoločné. Nejde o to, že ich poslal do p..e, ide o intonáciu a pre mňa vzťah k podriadeným. Každý má právo na skrat. No medzi športovými moderátormi a pracovníkmi v RTVS Športe mám veľmi veľa priateľov a tí mi potvrdili, že tento výbuch neboj ojedinelý,“ tvrdil Pročko, ktorý však krátko nato svoj status zmazal.

Pod mnohými článkami sa však ozvali ľudia, ktorí Pročkove slová potvrdzujú. Napísali, že Marcel je roky známy tým, že takto komunikuje s kolegami. „V kuloároch sa hovorí o Merčiakovi asi v takom duchu, že len ťažko stretneš arogantnejšieho človeka. A vraj takáto komunikácia s ‚kolegami‘ je na dennom poriadku,“ ozval sa istý Vladimír, ktorého doplnil Michal: „On tak nadáva stále mimo kamery. Jednoducho nadáva ako chorá vrana.“

