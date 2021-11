,,Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ” to by povedal Meky, keby žil. MIRO ŽBIRKA. 21.10.1952- 10.11.2021," píše sa na jeho profile na Facebooku spolu s fotkou speváka, ako leží na pódiu.. Žiaľ, nejde o žiadny jeho anglický humor, ale o krutú pravdu. Potvrdil to jeho PR manažér Rado Mešša. Podľa viacerých informácií zomrel na opakovaný zápal pľúc. „Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval," uviedol PR manažér speváka Rado Mešša. „Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce... Mal množstvo plánov - koncepty, nahrávanie albumov, skladanie nových pesničiek," komentoval predčasný odchod prvého slovenského Zlatého slávika.

Zomrela legenda Miro Žbirka. Zdroj: archív

Na začiatku roka 2017 ležal v posteli a užíval veľké množstvo liekov. Ako vtedy sám priznal, na jeho organizmus zaútočila choroba. „Ten pocit, keď si v Londýne a máš zápal pľúc,“ napísal Meky k záberu. Ľuďom, ktorí vtedy tvrdili, že zápal pľúc nie je až taký vážny, najprv odpísal: „Veľmi som sa nepobavil. Nález na pľúcach pre speváka nie je nič žartovné.“ A potom im prezradil aj ďalší dôvod, pre ktorý má strach o svoj život. „Na zápal pľúc sa dá zomrieť. Stalo sa to mojej mame,“ zneli jeho mrazivé slová. Jeho milovaná mama Ruth skonala v roku 2002.

No a nedávno opäť bojoval so zdravotnými problémami. "Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúzkach. Posielajte energiu, budem ju potrebovať," napísal Žbirka v októbri na svojom Instagrame a priložil aj záber infúzie z nemocnice. Ten viacerých poriadne vystrašil. Mekyho okamžite jeho fanúšikovia aj mmnožstvo známych ľudí zahrnulo prianím skorého uzdravenia.