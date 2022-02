Niekdajší zabávač Ibi Maiga (59) už počas prvej vlny pandémie začal šíriť po sociálnej sieti dezinformácie a hoaxy týkajúce sa koronavírusu. Viackrát jeho profil riešila polícia. On sa však nijako nepoučil. Skôr naopak.

Ibi sa aktuálne nachádza doma v africkom Mali, kde si podľa fotiek užíva život so svojou rodinou. A keďže sa ešte stále rád verejne zapája do káuz, najnovšie reagoval na situáciu v Kanade, kde sa v uplynulých dňoch rozmohli protesty kamionistov proti súčasným mimoriadnym opatreniam. Konvoje na cesty síce skutočne vyšli, ale rozsah protestov slovenské dezinformačné médiá značne nafúkli. Ani to Maigovi nezabránilo, aby na svoj Facebook zavesil fotku obrovského zhromaždenia ľudí, ku ktorému napísal: „Kanadská vláda ušla z Ottawy pred demonštrantmi. 31. 1. 2021.“

Ibi je hrdým otcom dvoch detí. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CTRx-e2tWXO/

A týmto príspevkom si Maiga opäť zavaril. V žiadnom prípade totiž nejde o fotku z Kanady a kanadská vláda z Ottawy ani nikam neutiekla! Premiér Justin Trudeau krajinu naďalej vedie. „Je to lož. Fotografia pochádza z roku 1991 z Moskvy, keď sa polmiliónový dav rozhodol demonštrovať proti vtedajšiemu prezidentovi Gorbačovovi,“ objasňujú pôvod fotky protestu policajti na svojej stránke. Maiga po pár hodinách tento megatrapas rýchlo zmazal.

