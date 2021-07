Eva poskytla otvorený rozhovor Refresheru, v ktorom sa vrátila aj k mnohým veľkým konfliktom. Aj k tomu z natáčania šou Kapor na torte z roku 2010. „Všetci sme sa bavili a dobre sme varili, bolo to fajn. Problém bol, že jediná, ktorá nechodila načas alebo prišla opitá, bola Iveta. Nemám rada, keď sa niekto takto správa, keď pracujeme. Počas hádky som jej vtedy preto povedala: „Daj mi šesť bodov a vypadni.“ Mala som ju rada, no vtedy ma nahnevala. Nechcela som ju však nijako ohovárať, a keď zomrela, bola som z toho v šoku,” priznala a vrátila sa aj k sporu s Norou Kabrheľovou. „Tá pani z Pereša? Jej meno nikdy nevyslovujem. Nemám rada ľudí, ktorí nadávajú do televízie. Jediné, čo som jej povedala, bolo, že to, čo bolo studené, malo byť teplé a naopak,” dodala.

Bartošová mala kedysi konflikt s Mázikovou. Zdroj: MATEJ KALINA, MARTIN DOMOK