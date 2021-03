Martina v televízii Petra Kotlára, športového lekára, ku ktorému má mať blízko aj v súkromí, pôsobí už niekoľko mesiacov. Každý pracovný deň spoločne vysielajú spravodajsko-informačný blok. Často majú hosťa priamo v štúdiu, a keď im to situácia neumožňuje, spájajú sa s ním cez video hovor. Atmosféra v ich štúdiu je však úplne iná ako v iných televíziách. Moderátori si vôbec nemusia dávať pozor na jazyk a na kameru môžu povedať to, čo uznajú za vhodné. Bez akejkoľvek cenzúry. Keď bol dávnejšie u nich ako hosť Ibrahim Maiga, všetci sa horlivo pohoršovali nad nosením rúšok.

Martina Šimkovičová a Peter Kotlár. Zdroj: tv slovan

Minulý týždeň sa Šimkovičová s Kotlárom opäť prihlásili divákom poriadne rozčúlení a po celý čas sa tvárili veľmi prísne. Ako prvé riešili koaličnú krízu a návštevu Igora Matoviča u prezidentky. Naštartovaná Martina Zuzanu Čaputovú v živom vysielaní vôbec nešetrila. „Sú tu určité právomoci našej pani prezidentky, no ona sa odvoláva na to, že nemá také právomoci, aby v tomto niečo riešila. Pani prezidentka bola zvolená v demokratických voľbách, naším ľudom. A preto sa pýtam, kde sú tie právomoci. Načo nám vlastne pani prezidentka je? Keďže ako ona sama hovorí, nemá žiadne právomoci. Toto mi príde ako taká nesvojprávnosť a stále nejaké vyhováranie sa na niečo, čo môžem a nemôžem v rámci svojich kompetencií. Toto je taký nikdy nekončiaci príbeh, ktorý sa musí vyriešiť,” pohoršovala sa Šimkovičová.

Neostali však iba pri tejto téme. Fanúšik ich televízie im poslal video, ako košickí policajti rozohnali skupinku detí, ktoré posedávali na ihrisku. Oboch to vytočilo do vývrtky. „Rok sú tie deti zatvorené doma. Nemajú žiadne priateľstvá, nesocializujú sa, sú len pred počítačmi, nemajú pohyb. Haló, psychológovia, vy máte plné ruky práce. Hovorte k tomu. Deti sú od rána do večera v jednom pyžame, pred počítačom a sú demotivované. Chcú sa hýbať a policajti im to zakážu, pretože majú od pána Mikasa takúto vyhlášku! My chápeme, pán Mikas, že vy sa nechcete hýbať, a chápem aj vás, pán Krčméry, že si potrebujete dať na tvár ten respirátor, ale dajte pokoj našim deťom. Nechajte ich tak,” šľahala plamene moderátorka, ku ktorej sa pridal aj jej kolega. „Dnes si dosť nahnevaná. Upozorňujem vás, že ak nám siahnete na naše deti, tak siahnete na to najcennejšie, čo máme. Veta ,zober loptu, nie drogy´ sa dnes nahradí ,zober vakcínu, nie ivermektín´. Toto je výsmech doby. Slováci, to kde sme? Nesiahajte nám na naše deti. Mikas, Nagy, Čaputová, nikto,” dodal Kotlár. Oslovili sme aj Šimkovičovú, no do uzávierky nereagovala.

Mohlo by vás zaujímať: