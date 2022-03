Martina Schindlerová sa do povedomia ľudí dostala vďaka SuperStar. O pár rokov však spev išiel bokom. Stihla sa vydať, keď už nosila pod srdcom prvé dieťa, rozviesť a aktuálne sa okrem práce na vysokej škole opäť venuje spievaniu. Medzičasom sa jej ešte počas manželstva narodil aj syn Kamil. To, že brunetka vyzerá po dvoch pôrodoch priam božsky, presvedčila už viackrát – či už profi fotkami alebo zábermi z dovolenky v plavkách. Najnovšie však pritvrdila.

Martina na dovolenke v Sardínii. Zdroj: archív

Výsledkom je dych berúci záber od profi fotografa, ktorý zverejnil on aj ona na sociálnej sieti Instagram. Martina má na ňom zdvihnuté ruky a holú hruď. Na mamu dvoch detí dosť odvážna snímka. Pri pohľade na ňu si hneď pomyslíte, že brunetka fotila nahá. No nie je to tak. „To nie je nahá fotka, mám na sebe korzet, záber je zámerne odseknutý. Fotil ma jeden veľmi milý chalan, ktorému pred zhruba 10 rokmi pes odhryzol ucho. Bolo to aj medializované vtedy,” prezradila nám Schindlerová. „Možno to vyzerá, že som nahá, ale to by som sa takto nikdy nedala vyfotiť,” dodala dvojnásobná mama Martina.

