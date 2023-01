Kamila Heribanová je meno, ktoré bolo pre televíznych divákov doteraz neznáme. Ide o manželku známeho herca, Brmbalíka z Hornej Dolnej, Dana Heribana (42). S príchodom seriálovej novinky Mama na prenájom sa to však zmenilo. Herečka prišla v pondelok spolu s Kramárom porozprávať o novom seriáli. Vtedy ešte netušila, akú podpásovku jej v živom vysielaní uštedrí Maroš. Kamila sa netají tým, že v seriáli účinkuje po 6 rokoch, ktoré strávila na materskej. A keďže teraz je zaneprázdnená, o deti sa tak častejšie stará aj jej manžel Dano Heriban.

“Danko sa o chlapcov krásne stará! S úplne pokojným svedomím idem do práce a viem, že je o nich krásne postarané,” nešetrila chválou Heribanová. “A na konci seriálu príde rozvod, ale inak to bude dobré,” zahlásil Kramár so smiechom v hlase, ktorý tak zrejme narážal na svoju skúsenosť. Táto jeho poznámka prekvapila aj moderátorku. “Odpadávam z týchto vtipkov takto na ráno,” netajila prekvapenie Lucia Hlaváčková. “Ale nie, fandím vám” To bol pokus o humor. Držím vám palce,” snažil sa zachrániť situáciu Maroš. O hercovi je dlhodobo známe, že čo na srdci to na jazyku, a niekedy utrúsi poznámky, ktoré ani tak nemyslel.

