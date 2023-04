Naposledy sa ruža neušla zasnenej speváčke Katke. V hre tak ostalo už iba deväť nádejných neviest. Vzťahy medzi nimi sú čoraz napätejšie a intrigy a ohovárania sú na každodennom poriadku. Každá chce totiž s Tomášom stráviť čo najviac času osamote. Medzi najväčšie hráčky patria rozhodne Petrana a Marcela. Tie svojim súperkám nič nedarujú a vždy, keď majú možnosť, s Tomášom flirtujú ako o dušu. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že šou sa točila v októbri minulého roka a všetky dievčatá sú už dávno doma. No a nedávno práve Marcela na internete naďabila na zaujímavú vec.

Tomáš v šou Ruža pre nevestu. Zdroj: TV Markíza

Na známej zoznamke Tinder naďabila na fešáka, ktorý si takto hľadá frajerku. A tým fešákom nie je nikto iný, ako práve Tomáš Tarr. Má to však jeden veľký háčik. Je to síce fotka Tomáša, no pod týmto profilom rozhodne nefiguruje on. Jeho snímku si ukradol nejaký dobrák, ktorý na jeho výzor láka baby. Pri zábere Tomáša totiž svieti meno Miro, 27 rokov. ,,Tomáš, takto nás podvádzaš?" odkázala mu so smiechom nádejná nevesta Marcela. ,,A dosť! Volajte ma Miro," reagoval vtipne Tomáš.

