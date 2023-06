Uplynulý víkend sa v rámci ankety Social Awards Slovakia rozdávali sošky tým najlepším slovenských influencerom. Získali ich Fero Joke, Ján Koleník, Martin Pyco Rausch či Janka Kovalčíková. V kategórii Šport a zdravie si Slovákov získala fitneska Andy Štěch.



Galavečer Social Awards Slovakia "SOWA" v Bratislave - na snímke víťazka v kategórii Šport a zdravie, Andrea Štěchová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Na druhý deň nám do redakcie prišiel mail, v ktorom nám autor napísal, že aj táto mladá športovkyňa má byť rovnako ako Bartalos či speváčka Vierka Berkyová členkou kresťanského spoločenstva Milosť. „Pravidelne robí rozhovory pre reláciu 20 minútovka (v ktorej sú častými hosťami aj manželia Bartalosovci) a na svojich sociálnych sieťach pozýva na kresťanský festival One Way Fest, kde v sobotu bude. Na YouTube prezradila, že je tu vlastne zázrakom, lebo jej mama mala od lekárov potvrdené, že nemôže mať deti pre nepriechodné vaječníky,” píše sa v maili.



Od vypuknutia „kauzy” Bartalos sa ozvali viacerí ľudia, ktorí majú s týmto spoločenstvom negatívne skúsenosti, medzi nimi aj exčlenka Denisa, ktorá v rozhovore pre Aktuality.sk prišla s nečakaným priznaním o znásilnení: „Jeden chalan odtiaľ ma totiž znásilnil. Vyšiel mi potom pozitívny tehotenský test,“ šokovala.



