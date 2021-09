Dvojica podala žiadosť na Úrad sociálnych vecí a rodiny pre adopciu minulý rok na jar. „Áno, začali sme chodiť na adopčnú prípravu. Uvidíme, k akým odpovediam prídeme,“ priznal Viktor, ktorý sa osvojeniu cudzieho dieťatka s Adelou nebráni, no umelé oplodnenie stále obaja odmietajú. Ich prípravu však zastavila pandémia koronavírusu, no manželia medzičasom dokonca prekvapili vyhlásením, že by si pokojne osvojili aj rómske dieťa. Prešlo pár mesiacov a Vinczeovci sú v tejto záležitosti opäť o malý krôčik vpred. „Ako to u vás vyzerá s adopciou?” dostal Vincze otázku na Instagrame. „Sme v poradí na 202. mieste,” odpovedal. Čo to znamená? “Sedenia sme už absolvovali, teraz len čakáme, nič sa nezmenilo. Poradie je 202, to je všetko,” reagovala nám Adela.

Adela s Viktorom. Zdroj: instagram/@trochu_inak_s_adelou

