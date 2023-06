Rodia sa slovenskí Geissovci? To, že muzikálová hviezda Sisa Lelkes Sklovska (57) rozhodne vie, ako zaujať, je známe už roky. Všade, kde sa objaví, jej temperament a look sa nedá prehliadnúť. Speváčka spolu s manželom Jurajom Lelkesom (71) najnovšie prikývli na ponuku Markízy, aby natočili svoju reality šou. A bol to riadne divoký žúr…

Hurikán zábavy s menom Lelkesovci je tu! Energickosť, extravagancia či dokonalý imidž k nim patria už dlhé roky. Rovnako aj chuť naplno sa zabávať. Aj preto sa zrejme rozhodli prikývnuť na ponuku Markízy. Tá s nimi natočila ich nočný život, ktorým sú povestní. Jeden z najznámejších párov slovenského šoubiznisu tak už dnes pustí všetkých fanúšikov do ich súkromia.

Sisa Lelkes Sklovska Zdroj: EMIL VAŠKO

Stretnúť tento energický pár na párty naozaj nie je problém. A keď už na ňu príde, odchádza medzi poslednými. Nie je ničím výnimočným zazrieť túto dvojicu piatky čakať o piatej ráno v centre Bratislavy na taxík po absolvovaní ich zdanlivo nekonečnej šnúry po bratislavských baroch. „Každý piatok večer si zájdeme na dobrú večeru, patrí to k nášmu životu, našej tradícii. A potom, ak je chuť a nálada, sa presunieme do dobrého baru, kde sa vieme zdržať až do rána. Ale vždy len raz do týždňa, v piatok,“ prezradil nám Lelkes ešte na jeseň 2022.

No a slávny párik najnovšie všetkým ukáže, ako vyzerá ich piatková noc v centre mesta. Tú sa s nimi rozhodol stráviť markizácky redaktor. O zábavu, tanec a rôzne hlášky bez servítky, rozhodne nebude núdza. „Sme dvaja vysoko inteligentní ľudia, prepáčte, ja sa nechcem chváliť, ale sme,” zahlási Sisa pred kamerami. Okrem toho príde reč aj na tango nohavičky v jej veku. Sklovska, samozrejme, predvedie aj svoj hlas, keď viackrát začne spievať pesničky Cher. Čo-to prezradí aj Juraj. „Čo ten úbožiak hľadá vedľa takej veľkej hviezdy,” prizná Lelkes, ktorý sa s takýmito poznámkami od ľudí stretával na začiatku ich vzťahu.

A to, že „slovenskí Geissovci” neostali nič dlžní svojej povesti, svedčí fakt, že ako sme sa dozvedeli zo zákulisia nakrúcania, manželia potiahli riadnu barovú a diskotékovú šnúru. Párik totiž žúroval do skorých ranných hodín, keď skončil na druhý deň o 9. hodine ráno! Nahliadnite do života Lelkesovcov spolu s kamerami a presvedčte sa, akí sú v skutočnosti. Na prvú epizódu sa môžete tešiť už v pondelok 19. júna o 9.00 hod. na webe markiza.sk.