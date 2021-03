Termíny na očkovanie sa rozchytali ako teplé rožky. Aj manželia Majka a Dušan Grúňovci doslova bojovali o voľné miesta. „Ja s manželom sme už zaočkovaní. No kým sme to zohnali, tak to bolo nenormálne. Bola u nás moja suseda a snažila sa nás registrovať. Najskôr sme dostali jedno miesto, len pre Dušana do Malaciek. Potom som ja dostala jedno miesto v nemocnici v Bratislave. No nakoniec nám pomohol jeden doktor, ktorý nám povedal, že vždy medzi 12.00 – 14.00 popoludní máme byť pripravení, lebo keď nám zazvoní mobil, musíme tam za 30 minút byť ako náhradníci. Takže sa nám to nakoniec podarilo,” povedala nám pani Grúňová. Tam sa to však vôbec neskončilo. Ďalšie „prekvapenie” na nich čakalo po očkovaní.

Dušan Grúň a manželkou Zdroj: Emil Vasko

„Po druhom očkovaní sme sa informovali, či dostaneme očkovací preukaz, o ktorom sa všade hovorí. Zaskočili nás však tým, že žiadny preukaz nie je a dostali sme iba štyri papiere, že sme zaočkovaní. Sestrička mi však povedala, že mnoho ľudí si nosí vlastné notesy, kde im dajú pečiatku o absolvovaní očkovania, aby to bolo praktickejšie. Je to určite lepšie, ako nosiť so sebou štyri papiere,” opísala nám pani Grúňová svoju skúsenosť.