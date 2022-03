Kde sa nakrúca relácia Zázračný ateliér?

Janka: V televíznom štúdiu RTVS Košice.

Janka a Tomáš, vy ste manželia, ako sa vám spolupracuje?

Janka: Sme zvyknutí spolu pracovať. Sme spolužiaci z bábkarskej katedry VŠMU, vybudovali sme vlastné autorské Divadlo Maškrta. Po televíznej relácii Maškrtníček je Zázračný ateliér náš druhý autorský televízny formát, sme zohratí, poznáme svoje silné aj slabé miesta. Ak ste spriaznené duše, nie je tvorba o rivalite, ale o súznení. A ak je práca vaša srdcovka, dávate do toho všetko – často aj na úkor osobného života. Poznajú to mnohí, pre ktorých je práca hobby – veľa dáva aj berie.

Kde čerpáte neustále inšpirácie na nové a nové nápady pre deti – ako kreatívne, tak gastronomické?

Janka: Je to v spôsobe, akým sa pozerá človek na svet okolo seba. Niektoré veci jednoducho vnímate inak – ako by sa to či ono dalo tvoriť s deťmi, ako spracovať tú či onú spoločenskú tému, ako upraviť receptúru či pozmeniť východiskový materiál tak, aby to zvládli vyrobiť či ukuchtiť aj deti. Zohľadňujeme, samozrejme, ročné obdobia, významné historické udalosti, ale aj trendy. Vy máte v ruke noviny. My ich vidíme ako super materiál na modelovanie z papiera maché.

Zázračný ateliér RTVS patrí medzi veľmi obľúbené programy detského diváka. Na starosti ho majú manželia Janka a Tomáš Šebovci Zdroj: RTVS

Na FB máte pomerne veľa fanúšikov, ktorí vám niekedy pošlú aj výsledok svojej tvorivosti. Robí vám radosť aj online komunikácia s detičkami?

Janka: Online priestor nevyužívame na komunikáciu s deťmi, keďže relácia Zázračný ateliér je určená menším deťom, ktoré by podľa nás ešte nemali na sociálnych sieťach fungovať. Je to skôr komunikácia s rodičmi, učiteľmi, lektormi. Fotografiu dielka, ktoré pošlú rodičia, väčšinou predstavujeme v galérii výtvorov detí – vždy na konci mesiaca. To je platforma, kde sa deti môžu výsledkami tvorenia svojich rovesníkov inšpirovať.

Spomínate si na nejakú zábavnú historku, ktorá sa udiala pri nakrúcaní relácie Zázračný ateliér?

Janka: Veselé príhody i tie na zaplakanie prináša každé televízne nakrúcanie. Zmrzlina či šľahačka, ktorá sa topí pod televíznymi svetlami skôr, ako to stihnete natočiť, tupé nožnice, ktoré nie a nie odstrihnúť pred kamerou stužku, nezmysly, ktoré nám vyjdú z úst namiesto textov zo scenára... Vo všeobecnosti, myslím si, môžeme povedať, že pri výrobe relácie je veselo. Pravidelne sa však roky opakuje úsmevná hláška mnohých rodičov – vraj si v nedeľu nemôžu pospať, lebo po skončení Zázračného ateliéru ich deti ťahajú z postele, aby sa pustili do tvorenia. A to nám robí veľkú radosť.

Čo má medzi detskými divákmi väčší úspech – kreatívne tvorenie, alebo kreatívne varenie/pečenie?

Janka: Je to narovnako. Tak ako je každé dieťa iné, tak je pestré aj preferovanie toho, čo doma tvoria. Ovplyvňuje to veľa vstupujúcich faktorov – vek detí, dostupnosť materiálov a ingrediencií a v neposlednom rade aj podpora rodičov.

Tomáš: Pomerne frekventovanú odozvu však máme od dospelých bezdetných divákov, teda takých, ktorým už deti odrástli na recepty. Varenie a pečenie je Jankina osobná záľuba, recepty pripravuje s veľkým zápalom, a preto ju teší, že mnohé recepty inšpirujú aj dospelých divákov.

Janka: Myslím si, že je to možno preto, že recepty popisujeme veľmi detailne, keďže by ich malo zvládnuť aj dieťa. Vypichujem, čo sa môže nepodariť, ktorá ingrediencia ako reaguje, na čo majú dať pozor – teda vlastne viac technologický postup ako len recept.

Skomplikovala korona nejakým spôsobom nakrúcanie relácie?

Janka: Stalo sa to celkom na začiatku epidémie, na jar v prvej vlne. Po dohode s televíziou sme sa však vynašli a niekoľko relácií sme natočili sami, bez veľkého štábu, u nás doma. Diváci to uvítali, keďže sme ich „pustili“ do svojho súkromia.

