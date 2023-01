Kristína, v decembri sa prevalilo, že v manželstve prechádzate veľkou krízou. Podarilo sa vám ju zažehnať?

– Nenazvala by som to, že to je zažehnané, skôr riešime veci, rozprávame sa o tom. Sme však od seba, bývame oddelene. Relatívne pravidelne sa stretávame, sme v kontakte, ale nenazvala by som to, že sme sa k sebe vrátili, ale ani sme sa nerozviedli. Je to také hluchšie obdobie...

K čomu teda smerujete?

– Môžem povedať, že to skôr smeruje k tomu, že nebudeme spolu. Ale ani jeden z nás oficiálne nepožiadal o rozvod. Tým, že sa o veľa veciach rozprávame a sami nevieme, ako k tomu pristúpiť, tak sme ešte nespravili taký ten finálny krok, ako je žiadosť o rozvod. Opakovane som sa o Adamovi vyjadrila, že ho v živote chcem, nechcem o neho prísť, ale či dokážeme zvládnuť kamarátsku úroveň, tak to je vo hviezdach.

Kristína Kocian s manželom Adamom. Zdroj: Emil Vaško

Nedávne Vianoce ste strávili spolu?

– Nie. Neboli sme spolu. Adam bol so svojou rodinou v Nemecku a ja som bola s mojimi rodičmi tu na Slovensku. Jeho brat a otec žijú v Nemecku. My sme boli v trojici, bolo to relatívne komorné a celkom smutné. Nebol to pre mňa ten najlepší rok. Bolo to dosť náročné. Sadli sme si traja k stolu a bola to akoby nedeľná večera, nebolo na tom nič extra vianočné. Najedli sme sa, porozprávali sme sa a potom každý išiel svojou cestou. Rodičia ostali doma a ja som išla preč.

Je to asi mimoriadne náročné, keď odrazu prídete o človeka, o ktorom ste si mysleli, že je ten pravý na celý život...

– Ja ho mám stále extrémne rada. Je to úžasný muž, no nie som si úplne istá, či si vieme nájsť k sebe cestu v tomto bode, v akom sme, je to náročné, lebo som si myslela, že on bude ten pravý alebo ja pre neho. Koniec koncov to, že sme sa vzali, svedčí o veľa veciach. Naozaj sme obaja verili, že to je ono, no okolnosti sa vyvinuli takým smerom, že sme si nevedeli k sebe nájsť cestu. Neboli sme na rovnakej vlnovej dĺžke a potom sa to začalo kaziť. On ako človek, nemôžem na neho povedať jedno krivé slovo, by pre mňa spravil prvé posledné. A ja to isté. Vždy, keď bude čokoľvek potrebovať, som tu. On to vie, alebo teda dúfam, že to vie, povedala som mu to opakovane. Len ako partneri alebo manželia sme možno veľmi náročné povahy.

Problémy medzi vami prišli zrazu alebo sa nabaľovali postupne?

– Problémy boli, to ani verejne nebudeme riešiť. Došli sme do bodu, keď boli neriešiteľné a viac-menej sme to tak nechali s tým, že uvidíme, či sa veci zmenia alebo zlepšia.

