Marek Fašiang v rámci gastra zamestnáva cca osemdesiat ľudí. Jednu kaviareň dokonca prevádzkuje aj u rakúskych susedov vo Viedni. A aj to ho popri herectvu slušne živí. Na stole však aktuálne leží návrh na zatvorenie obchodov počas nedele, čo sa dotýka aj Fašianga. A ten je z tohto nápadu poriadne vytočený.

Šťastní rodičia Marek a Tereza, keď bola ich dcérka Olívia ešte bábätko. Zdroj: Instagram

„Mňa sa táto téma dosť dotýka. Je to jeden populistický návrh, ktorý sa chce niekomu zapáčiť. V týchto časoch, keď má gastro oproti roku 2019 pokles obratov a návštevnosti o 15 až 20 %. Po covide a v tejto situácii, keď sa gastro ešte nenaštartovalo na predcovidovú úroveň. Každé takéto obmedzenie, v tomto prípade teda zatvorenie obchodov cez víkendy, vnímam veľmi zle. V obchodných centrách, kde máme prevádzky, sme odkázaní na návštevníkov práve tých centier. Tieto obchodné centrá majú návštevnosť pre obchody, služby, niekde je to za deň aj 45-tisíc návštevníkov. Hlavne cez víkendy sú návštevnosti najsilnejšie. Logicky, keď príde k zavretiu obchodov počas nedele, je pekné, že reštaurácia a kaviarne budú môcť byť otvorené, ale pre koho, keď tam tí ľudia reálne nebudú,” zamýšľa sa Marek a pokračuje.

„Pre nás to znamená, že si môžeme 4 – 5 dní z mesiaca, podľa toho, koľko je víkendov, odpočítať tržbu – obrat, s ktorým sme rátali a čo je, samozrejme, horšie, žiadny prenajímateľ nezníži nájom o týchto 5 dní, čo je takmer 15 %, keď negenerujeme ten obrat, ktorý by sme mali generovať. Zamestnancom takisto nemôžeme znížiť mzdy, lebo už teraz sú v gastre podhodnotení, lebo situácia je taká, že im zamestnávatelia nevedia poskytnúť väčšie mzdy. Tento návrh, že sa zavrú obchody v nedeľu, si viem predstaviť v časoch, keby ekonomika fungovala na 100 %, keď by nebolo postcovidové obdobie, nebola by tu 15-percentná inflácia, keby tu nebola vojna, povedal by som si že O.K. V týchto časoch si to naozaj neviem predstaviť! A náš gastro sektor by to opäť výrazne ovplyvnilo,” hnevá sa Fašiang s tým, že sa zabudlo na jeden závažný detail.

„Poslanci obhajujú tento návrh tým, aby matky boli doma v nedeľu s deťmi, alebo aby išli do kostolov alebo do lesa. O.K., s týmto súhlasím, ale nikto nepovie návrh B, že ľudia, ktorí pracujú soboty a nedele, sú väčšinou ľudia v službách – a tam sa pracuje na zmeny. Keď má zamestnanec dlhý týždeň, pracuje pondelok, utorok, stredu a štvrtok má voľno a potom pracuje piatok, sobotu, nedeľu. Po tomto týždni má však krátky týždeň, keď robí iba dva dni a v piatok sobotu nedeľu nerobí. Toto tam nikto nespomína! Je to flexibilný pracovný čas. Toto tiež treba brať do úvahy, že síce ten človek cez víkendy robí, no robí tak, že keď robí víkend, ten ďalší má voľno atď. ,Bežný' zamestnanec to takto nemá, ktorý robí od pondelka do piatka. Argumenty typu, aby ľudia mohli byť v nedeľu pri nedeľnom obede alebo spolu ísť do kostola, tak to mi príde trošku ako stredoveký názor,” dodal.



Prečítajte si tiež: