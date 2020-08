Slovensko má za sebou ťažké korona obdobie. Ako ste vnímali pandémiu vy?

V prvej fáze strach z nepoznaného, ale skvelé je, že sme to tak nejako disciplinovane zvládli. A prikláňam sa k tým, ktorí tvrdia, že nás táto epidémia mala čosi naučiť...

Mnohí odporúčajú dovolenku na Slovensku. Kam plánujete toto leto vyraziť?

Podobne sme uvažovali aj my, toto je rok, keď dovolenka pri mori nie je to, čoho by sme sa nevedeli vzdať.

Ľuboš Sarnovský a Luciou Barmošovou. Zdroj: TV JOJ

Máte na Slovensku nejaké miesta, ktoré by ste ľuďom odporučili?

Kamkoľvek sa vyberiete, vyhnite sa masovým podujatiam... ak zamierite napríklad na východ, zastavte sa v Prešove, ak sú vám blízke kone, ubytujte sa v prekrásnom penzióne Zwicker a na raňajky si vyberte famózne benediktínske vajce s hriankami, pozrite si múzeum soli, prejdite sa podvečer po pešej zóne, zájdite si na Kalváriu, nádherné miesto s atmosférou a výhľadom na mesto, inak krásny výhľad na historické centrum ponúka aj veža v Kostole sv. Mikuláša, zažite jeden z koncertov IMT Smile v mestskom amfiteátri, v letných horúčavách zájdite na Delňu - je tam letné kúpalisko aj menší akvapark.

