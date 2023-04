Maťo Ďurinda sa rozhovoril o tom, ako sa zoznámil so svojou manželkou. „Chceš počuť tento príbeh?“ opýtal sa so smiechom Marcina. „Asi v roku 1985 po vydaní prvého albumu Tublatanky nás nejakí pracovníci kulturáka na východe Slovenska zavolali, aby sme zahrali po amfiteátroch. Išli sme desať hodín, prišli sme do mesta Humenné a po tých 10 hodinách sme si dali na múriku na rozostavanom sídlisku kofolu. A tam sa v trávičke hralo asi 7-ročné strašne zlaté dievčatko,“ spomínal Ďurinda na minulosť a hostia s moderátorom sa išli popučiť od smiechu. „No má to súvis,“ smial sa Maťo.

Maťo Ďurinda v šou Petra Marcina Neskoro večer. Zdroj: RTVS

„To 7-ročné dievčatko bolo strašne zlaté, hovorím jej, poď sem, moja zlatá. Ona prišla a povedala: Ujo, ja vás poznám. Môj otec si kúpil vašu platňu. Vy ste Tublatanka! A ja prídem večer na koncert. No a tak sa aj stalo. No a potom skoro 20 rokov nič, až kým môj kamarát z Humenného, ktorý je gitarista, prišiel do Bratislavy, išli sme si sadnúť do pubu a on mal so sebou kamarátku z Humenného. Hovorí mi: Tu je taká Mirka, že vy sa možno aj poznáte. Ja som vtedy nešípil, že to je to 7-ročné dievčatko. Tak sme sa bavili a ona sa mi strašne páčila. Krásna tvár a nádherné nohy. Bavili sme sa o muzike, sadli sme si, debata sa vyvíjala, pretože ona je muzikantka a má rockovú muziku v srdci! A potom sme spolu začali chodiť. A vtedy, keď mala 7, som jej povedal, že ona je taká zlatá, že raz si ju zoberiem za ženu. A po tých 20 rokoch, keď sme už spolu chodili, my povedala: Vidíš, sľuby sa majú plniť! A tak sa aj stalo,“ dodal. Šou si pozrite v sobotu večer na Jednotke.

