Moderátorka Televíznych novín Lenka Vavrinčíková (35) sa v januári stala prvýkrát mamou, a to pre malú Olíviu. S dcérkou si doma užíva materskú dovolenku, no v stredu si odskočila do svojej milovanej Markízy. V živom vysielaní Telerána prvýkrát porozprávala o svojej malej princeznej a čo sa v jej živote odvtedy zmenilo.

Lenka je už 6 mesiacov mamou dcérky Olívie. Teraz prijala pozvanie do Telerána a kolegom Lucii Hlaváčkovej a Matúšovi Krnčokovi porozprávala, ako si materstvo užíva. „Ani neviem, kde začať. Je to veľmi krásne, ale nebudem klamať, aj veľmi náročné. Život sa zmení o 180 stupňov a je to úplne nová skúsenosť, ktorá je neprenosná a nikto ťa na ňu nepripraví. Ani kamošky, ani kurzy. Vlastný zážitok je o niečom inom. Je to krásne, ale aj náročné,“ prezradila na úvod Lenka, ktorej robí dcérka obrovskú radosť.

Lenka Vavrinčíková je mamou malej Olívie. Zdroj: instagram.com/@ enka_vavrincikov

„Je to veľmi dobré bábätko. Krásne spinká a je veľmi zlatá, no má aj svoje chvíľky. Vstávame k nej cez deň a aj v noci. Je pokojná, zlatá, takže určite bude po maminke. My sme s mužom obaja také pokojné povahy, takže to má po nás. Uvidíme, čo z nej vyrastie,“ priznala Lenka s úsmevom. Zdôverila sa však aj s tým, čo jej robilo veľké problémy. „Ja som bola prekvapená, že tehotenstvo, hoci bolo rizikové, a aj celkový pôrod boli úplná malina oproti dojčeniu! To bolo niečo, čo som si myslela, že je úplná automatika, najprirodzenejšia vec na svete, a naozaj ma veľmi prekvapilo, aké je to ťažké a čo všetko to so sebou prináša. Neviem, či je to tabu téma, ale mala som pocit, že to všetkým ide dobre. Potom som o tom začala hovoriť a kamošky mi hneď povedali, aj ja som toto riešila a ja toto… Toto bolo pre mňa najťažšie, zžiť sa s tým, aby nám to celé fungovalo. Je to citlivá téma,“ pokračovala s tým, že najnáročnejšie boli pre ňu prvé dni doma.

„Keď som prišla z pôrodnice, bola som rada, že mám nejaký režim, no na piaty deň to bolo všetko iné. Bábätko sa stále vyvíja a všetko je zrazu úplne inak. Už tretí deň sme mali na obed mrkvu. Vyzerá to tak, že normálne jedlo u nej nebude problematické. Je to papkáč. V tom bude asi po mne, lebo ja ľúbim zdravé veci,“ dodala.