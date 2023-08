Celé leto koncertoval, tešil sa na vianočné turné i ďalšie vystúpenia. No osud to zariadil inak. Do života Vaša Patejdla († 68) vstúpila ako blesk z jasného neba zákerná choroba, ktorá mala extrémne rýchly priebeh. Autor nesmrteľných hitov zomrel, a to len 14 dní potom, čo sa od lekárov dozvedel krutú správu.

Správe, že Vašo Patejdl zomrel, v tej chvíli neveril asi nikto. Prvotné informácie hovorili, že podľahol rakovine pankreasu, neskôr sa zase objavili správy, že príčinou bola rakovina pečene. „Ešte nie je oficiálna správa o príčine úmrtia, takže nebudem o tom špekulovať. Nie som lekár a ani som nevidel žiadny jeho zdravotný záznam, zbytočne by sme nad tým špekulovali,” povedal nám v pondelok Baláž.

V rovnaký deň však vdova Miluša zverejnila na Instagrame dátum poslednej rozlúčky a uviedla na správnu mieru aj špekulácie o príčine Vašovho úmrtia: „Môjho manžela zasiahla nečakane, a predovšetkým úplne skryto, veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia pankreasu. Diagnózu mu lekári oznámili 14 dní predtým, než nastal onen osudný deň. Najprv sme o chorobe vedeli iba Vašo a ja, následne potom jeho traja synovia. Manželovo srdce dotĺklo v skorých ranných hodinách v sobotu 19. augusta 2023. Vašo odišiel obklopený svojimi najbližšími."

Najagresívnejšia forma rakoviny bola, žiaľ, nad jeho sily. Rodina, priatelia, kolegovia a verejnosť sa s ním navždy rozlúčia 30. augusta od 14.00 hod. v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie v Prahe.

Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR:

Rakovina pankreasu sa diagnostikuje veľmi neskoro

„Bohužiaľ, rakovina pankreasu je jedno z najzákernejších ochorení, ktoré poznáme, lebo sa diagnostikuje veľmi neskoro. Príznaky, aj morfologické na zobrazovacích vyšetreniach, či to je CT alebo magnetická rezonancia, sú veľmi ťažko detekovateľné a väčšinou je to len na poslednú chvíľu. Príznaky, ktoré tomu predchádzajú, sú mnohokrát veľmi rozporuplné – cez bolesti brucha, chrbta, poruchy trávenia, alergické reakcie, takže spektrum tých vecí je veľmi nejasné. A druhá vec je neskorá diagnostika a veľmi, veľmi, veľmi rýchly progres ochorenia spôsobuje, že to je skutočne jedno z najzákernejších ochorení!” vysvetlil nám Marián Šóth.

„Momentálne nemáme ani žiadne skríningové vyšetrenia na to, aby sme takéto závažné ochorenie odhalili. Bohužiaľ, dnes sa stretávame s týmito ochoreniami, ktoré boli v minulosti raritné, že sú veľmi časté a môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, že pacienti sú veľmi frustrovaní z toho, že diagnostika je neskoro, ale mnohokrát sa to skutočne skôr diagnostikovať nedá. Môžeme opakovane robiť CT vyšetrenia, no väčšinou sa to až na posledné mesiace zobrazí, že ide o zákerné ochorenie. Mnohokrát je to veľmi ťažko operovateľné, ťažko zrealizovateľné z hľadiska chirurgickej a onkologickej liečby. Samozrejme, mal som aj ja pacientov, ktorí podstúpili aj biologickú liečbu, aj všetko, avšak vo veľkej miere by som povedal, že to je smrteľná choroba," hovorí lekár Marián Šóth.

"Varovné signály síce prídu, ale tie vás navádzajú na to, že to je skôr alergická reakcia, intolerancia stravy, problémy so žalúdkom, problémy s trávením. Je to veľmi nejednoznačné. Veľa pacientov, čo sme mali, a ktorí, bohužiaľ, na toto ochorenie zomreli, mali také nejednoznačné príznaky, že až posledné CT vyšetrenie ukázalo, kde to bolo markantne jasné. Tým, že pankreas je veľmi hlboko uložený, je to aj pre mnohých sonografistov veľká neznáma a je vôbec veľký problém ultrasonografiou skontrolovať pankreas. Problémy, ktoré sú ťažko diagnostikovateľné a liečiteľné, niekedy vyústia do takéhoto zákerného ochorenia. Pacient pri týchto problémoch môže schudnúť a nemusí. Je to naozaj veľmi ťažké a skutočne zákerné najagresívnejšie ochorenie.”