Nezabudnuteľná šou Mama, ožeň ma „preslávila” ešte v roku 2013 viaceré výrazné tváre, ktoré celkom určite rezonujú v pamäti Slovákov dodnes. Do tejto skupiny bez pochýb patrí aj bezzubá Martinka P. zo Žiliny, ktorá sa snažila získať si lásku Tibora. No od začiatku to medzi nimi výrazne škrípalo a mladá žena si jeho srdce nezískala ani povestným smiechom či vtipmi.

V šou Martina lásku nenašla. Zdroj: tv joj

Doma však pritom Martinu čakal priateľ, no ani s tým jej to napokon nevyšlo. Pred rokmi sa na svojom profile na sociálnej sieti chválila zábermi s mladším fešákom, ktorý ju bozkáva na líce. „Môj najkrajší deň s mojím priateľom,“ napísala brunetka k fotke. A vyzerá to tak, že to s ním myslí naozaj vážne, keďže pri nej svieti „status” vo vzťahu. Treba uznať, že od čias šou sa výrazne zmenila. Stihla si dať do poriadku zuby, no stále obľubuje ružovú farbu a podľa nedávnej snímky je jasné, že rada chodí na výlety.