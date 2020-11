Obdobie slávy a úspechov prepuklo u Duchoňa v roku 1970, keď spieval na Bratislavskej lýre. Nezískal síce cenu, ale všetci odborníci v ňom spoznali speváckeho majstra a fanúšikovia mali nový idol. Nasledoval jeden hit za druhým a vystúpenia nielen vo vtedajších socialistických, ale i v západných krajinách. Piesne Čardáš dvoch sŕdc, Elena, V dolinách či Šiel, šiel sa stali nesmrteľnými. Veľkým prekliatím Duchoňa bol však alkohol.

V detstve prekonal silnú žltačku a hoci vedel, že pre jeho pečeň je dôležité vyhýbať sa alkoholu, nevedel odolať. Potom prišli dlhy, priatelia sa mu začali obracať chrbtom. Uvažoval nad emigráciou. Hoci vedel, že už nesmie ani jednu rumovú pralinku, dal sa stiahnuť kamarátmi. Boli koncerty a s nimi aj alkoholové opojenie. V roku 1985 dostali veci rýchly spád. V septembri sa dostal do nemocnice s cirhózou pečene. Nafúklo sa mu brucho a celý ožltol. Začali mu zlyhávať obličky, potreboval novú krv. Situácia bola beznádejná. Mal iba 35 rokov, keď vysilený zomrel v novembri 1985, deň po svojich meninách.Ťažko uveriť, že odvtedy prešlo už 35 rokov. Ako si na neho spomína v deň výročia jeho smrti prvá manželka Elena? „Ja som cez víkend nebola na testoch, takže na cintorín nemôžem ísť. Zapálim mu doma sviečku a pustím si nejaké pesničky. Keď sa povie Karol Duchoň, ako prvé mi napadne, že to bol môj muž. Myslím na neho každý deň. Prežili sme spolu aj dobré, aj to zlé alebo horšie. Spomienok naňho mám veľa, neviem, čo by ľudí zaujímalo. Pre mňa bolo najkrajšie asi to, keď sa nám narodila dcéra. Vtedy bol veľmi šťastný,“prezradila nám pani Duchoňová, ktorá sa za speváka vydala v roku 1972.

Karol Duchoň Zdroj: archív

Čím ju najviac očaril? „Karol bol pekný muž. Keď sme sa spoznali, bol vysoký, štíhly a tiež bol veľmi milý, vtipný a pozorný. Všetci naokolo ho mali radi a tým ma upútal, že bol taký bezprostredný. A najmä bol stále veselý,“ pokračovala pani Elenka, ktorá dodnes počúva jeho hity.

„Mám rada jeho pesničky a najviac také, ktoré sa veľmi v rádiu nehrávajú. Volajú sa Svet bez teba a druhú mám rada Matku. Také pesničky má dve. Táto je o matke, ktorá čaká dieťa. No málo ich púšťajú. Rada mám aj také tie rezkejšie, ale toto sú také moje ,ciťáky‘ a hlas tam krásne vynikne. Pre mňa napísal pesničku Elena a tú mám tiež rada,“ zasmiala sa pani Duchoňova. „Keď jeho pesničky počujem v rádiu alebo v televízii, stále to tak pri srdiečku cítim a prežívam. Často si aj sama doma púšťam jeho piesne,“ dodala na záver.