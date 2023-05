Hereckí kolegovia Dana Heribana sú mimoriadne otrasení jeho náhlou smrťou. Medzi nich patrí aj Matej Landl. „Bolo to skvelých 8 rokov úžasnej spolupráce kolegov, štábu a všetkých účinkujúcich. V Hornej Dolnej sme naozaj fungovali ako jedna rodina. Za tie roky sme sa tak zblížili, že vzniklo rodinné puto. O to je jeho odchod pre nás ťažší. Nevieme to spracovať, od rána si všetci voláme, píšeme a plačeme, spomíname na všetky veci, ktoré sme s ním prežili. Nemierne tu bude chýbať," prezradil nám Landl.

Zosnulý herec Daniel Heriban. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

"Hovorí sa, že každý je nahraditeľný, no Dano určite nahraditeľný nie je. Bol vynikajúci dramatický aj komediálny herec, skvelý človek a vždy bol neskutočne profesionálny, nikdy neodviedol polovičatú robotu, vždy chcel opakovať scénky, vylepšiť ich, keď sa mu to nezdalo dokonalé. Bol aj vynikajúci hudobník, je to veľká strata pre slovenskú kultúrnu obec a neviem si ani predstaviť, čo to znamená pre jeho rodinu. Myslím na manželku Kamilu a jeho deti. Mne akoby odišiel člen rodiny…“ povedal nám Landl pár hodín po zdrvujúcej správe, o ktorej si najprv myslel, že je to promo na nový seriál.

„Keď som sa to ráno dozvedel v aute po ceste na nakrúcanie, myslel som si, že ide o nejakú propagáciu kriminálky, kde Dano hrá človeka, ktorý dostane infarkt, že to je propagácia deju v seriáli, nemohol som tomu uveriť. Potom už začali vychádzať správy, tak až vtedy som tomu uveril,“ podotkol s tým, že v pondelok boli spolu.

„Bol som s ním v pondelok v RTVS. Stretli sme sa po dlhom čase a veľmi sa tešili. Objali sme sa ako bratia, rozprávali sme sa o tom, ako by sme si radi spolu zahrali v ďalšom projekte – v divadle alebo vo filme. Ja som daboval nový seriál a Dano niečo nahrával v RTVS. O to je to pre mňa väčší šok, že som sa s ním pred 2 dňami stretol a bol úplne v poriadku! Ešte sme si urobili aj ‚selfie‘ a poslali ju do našej spoločnej skupiny na WhatsAppe. Nič na ňom nebolo vidieť, nič mu nebolo, na nič sa nesťažoval, povedal mi, že všetko je perfektné, všetko klape a že sa teší. Človeku to hlava neberie, je to niečo strašné,“ dodal so smútkom v hlase.



