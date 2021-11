Atlantída, Co bolí, to přebolí, Múr našich lások či 22 dní sú hity, ktoré ovláda každý fanúšik Žbirku. No nie všetci možno poznali jeho skutočný život. Ten je aspoň čiastočne zachytený v dokumente „Meky“, kde nielen on sám, ale i dlhoroční spolupracovníci spomínali na jeho začiatky, úspechy, rodinné a životné udalosti. Premiéra sa konala minulý rok a podporiť ho prišli dlhoroční spolupracovníci i mnohí priatelia. Hudobník Laco Lučenič sa však premietania nezúčastnil. Za všetkým mali byť konflikty z minulosti.

Laco Lučenič s Mirom Žbirkom. Zdroj: facebook/Miro Zbirka

V 80-minútovom filme sú zachytené Žbirkove najväčšie hudobné úspechy. Začiatky skupiny Modus, nehoda Mariky Gombitovej či rozpad skupiny Limit, kde neskôr pôsobil. A práve v dokumente nepriamo odznelo, že rozpad mohlo zapríčiniť aj to, že Lučenič, Žbirka a zvyšok skupiny sa nedohodli na financiách. To by možno vysvetľovalo aj to, prečo sa Lučenič na minuloročnej akcii neukázal.

„Lučenič sa cítil nedocenený. Na prvom mieste bolo vtedy autorstvo a spev, produkcia išla akoby ‚bokom‘, ale to tak bolo aj inde,“ dozvedeli sme sa vtedy z okolia speváka. Ako to teda naozaj bolo? “Boli to umelecké nezhody až po oveľa praktickejšie veci. Ale tak ako v prípade iných známych dvojíc, aj tam veľa vecí rieši čas, čo v našom prípade zašlo až tak ďaleko, že sme mali aj plány do budúcnosti. Na budúci rok. Nebolo to o albume, ale do značnej miery to malo byť o našej spoločnej histórii. Nemôžem sa ale o tom viac vyjadrovať, lebo nie som autorom tohto projektu. Pre nás sa to končí tým, že sme mali plány, nech všetci rozmýšľajú nad tým, že aké. Ale viac-menej je to už jedno,” vysvetlil nám teraz Laco.

Napriek tomu, že Lučenič a Žbirka mali v minulosti medzi sebou spor, hudobník mu v deň jeho úmrtia venoval dojímavé slová a netajil, že strata sa ho veľmi dotkla. Prirovnal ju k tragédii, keď v decembri 1980 zomrel John Lennon († 40). „Už som pochopil, ako sa cítil Paul McCartney, keď mu povedali, že John Lennon je mŕtvy,“ povedal pre portál markiza.sk. Spomienku mu venoval aj na svojom Facebooku. „Tých 20 rokov spoločného muzikantského života obsahuje 7 intenzívnych rokov, keď sme trávili spolu 24 hodín denne. 24 hodín denne skutočného života so všetkým, čo život obnáša… To sa nedá vymazať. Bolo to silné, intenzívne, neopakovateľné a zanechalo to nezmazateľnú stopu. Life goes on bra… even if my guitar gently weeps… love ya,” napísal k spoločným ­fotkám z ich mladosti.

Smrť dlhoročného parťáka ho silno zasiahla. „Meky pre mňa znamenal 20 rokov môjho života. Je to ako manželstvo, buď sa skončí rozvodom, alebo neskončí. Je to nezmazateľné so stopou, ktorá tam je nastálo,” povedal nám Lučenič, ktorý so Žbirkom síce dlho v osobnom kontakte nebol, no o jeho zdravotných ťažkostiach vedel.

,,V styku sme neboli, lebo dnes je to jednoducho tak. V súvislosti s covidom aj so všetkým. No odkedy zomrel, neviem sa s tým zmieriť. Neviem si to uvedomiť, že Meky Žbirka tu už nie je. Nejako mi to k nemu nikdy nesedelo, napriek tomu, že som vedel o jeho zdravotných problémoch veľmi dlho. O tej baktérii som nevedel, ale mal problém s pľúcami. Zápaly pľúc mal aj veľmi dávno, ešte počas nášho koncertovania si pamätám, že sme raz boli v humenskej nemocnici to riešiť, skončilo sa to vtedy tiež tuším zápalom pľúc. Boli jeho slabším miestom,” povzdychol si hudobník, ktorý sa však na Žbirkov pohreb nechystá.

„V tomto štádiu asi nie, ani za iných okolností. A pokiaľ viem, nebol som pozvaný, lebo ten okruh je úzky, veľmi úzky, kvôli opatreniam. A ja si veľmi ťažko môžem dovoliť odísť niekam, keďže riešim situácie, ktoré by boli veľmi vypäté v súvislosti s covidom, keby k niečomu prišlo. Náš syn, ktorý je postihnutý, je jeden dôvod a druhý dôvod sú dvaja starí ľudia, o ktorých sa staráme,” dodal.

