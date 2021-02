Len nedávno RTVS riešila škandalózny diel Pumpy, kde to herci prepískli, keď nemiestne komentovali zosnulého generála Milana Lučanského († 51) a uťahovali si z ministerky Márie Kolíkovej. Netrvalo dlho a Michal Kubovčík (40) sa opäť predviedol. A tentoraz mu to nedaruje žiadna žena.

Na natáčanie Pumpy pred mesiacom zlanárili ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. A hoci sú diváci na drsné žarty Kubovčíka a Heribana zvyknutí, v prípade političky miestami zachádzali dosť ďaleko. Čo však ľudí vtedy najviac pobúrilo, boli nemiestne poznámky na Milana Lučanského († 51). Pár dní nato sa RTVS verejne ospravedlnila a generálny riaditeľ Jaroslav Rezník následne avizoval finančné pokuty pre autorov.

Politička a odborníčka na rodovú rovnosť a práva žien Oľga Pietruchová. Zdroj: rtvs

A aj keď si mnohí diváci drsný humor v Pumpe obľúbili, v sobotu ostali podaktorí v nemom úžase. Kubovčík sa opäť poriadne rozšupol. Jednou z hostí bola politička a odborníčka na rodovú rovnosť a práva žien Oľga Pietruchová, ktorú jeho slová doslova šokovali.

„O tých Krajčího potratoch sa teraz celkom naťahujú,” zahlásil Heriban a v tom vošla na pumpu Pietruchová. „Mne sa nepáči, že politici stále riešia interrupcie, lebo som presvedčená, že keby muži mohli otehotnieť, interrupcie by boli posvätné,” zahlásila krátko po príchode. „Michalko, dávaj si pozor, aby si sa neusmieval, lebo ťa pani zažaluje za sexuálne obťažovanie,” pokračoval „hustý” Dano a následne sa rozvírila debata o ženách v politike.

Jana Bittó Cigániková Zdroj: archív

„Rodovú rovnosť budeme mať vtedy, keď bude v parlamente rovnaký počet neschopných žien ako neschopných mužov a nikto to nebude riešiť,” zahlásila Pietruchová, čo naštartovalo Kubovčíka. „Viete čo, nehnevajte sa, ale žena nemá čo robiť v parlamente. Žena nech tam mieša fazuľový prívarok a nech sa nemieša do politiky. Zoberte si Winnetoua – tam ste videli, žeby žena sedela pri vatre s náčelníkmi? Žena v politike ako Cigániková a Záborská, to nerobí dobrotu,” šokoval herec. A hoci by sa mohlo zdať, že Kubovčík chcel ponížiť všetky ženy, úmysel bol úplne iný.

„Pána Kubovčíka považujem nie len za skvelého komika, ale aj za inteligentného muža, ktorý dokáže nevtieravým odľahčeným spôsobom ľudí prinútiť zamýšľať sa nad dôležitými témami. Aj v tejto relácii dali tvorcovia veľmi šikovne do konfrontácie obmedzený pohľad časti národa na práva žien s názorom váženej odborníčky v tejto téme, akou je pani Pietruchová. Som si istá, že relácia Pumpa včera donútila aj ľudí, ktorí politiku nevyhľadávajú, zamyslieť sa nad relevantnosťou niektorých bežne používaných floskúl a argumentov v téme rovnosti žien. Spoločnosť by potrebovala viac mužov, ako je pán Kubovčík a viac žien, ako je pani Pietruchová. Gratulujem tvorcom relácie, dobrá práca.,” reagovala nám Bittó Cigániková.

„Podaril sa im brilantný ťah. Pán Kubovčík hral len rolu “slovenského chlapa”, ktorý vedie krčmové reci o ženách a do protikladu dal argumenty pani Pietruchovej. Vravím to úprimne, dobrá práca.,” dodala poslankyňa. A reakcia poslankyne Anny Záborskej? "Reláciu Pumpa nesledujem a keďže je to relácia humoristická, vyjadrenie pána Kubovčíka komentovať nebudem."

Prečítajte si tiež: