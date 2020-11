Herci Dano Heriban a Michal Kubovčík v Pumpe štipľavo komentujú všetko, čo sa udialo v danom týždni. Jeden hrá pumpára a druhý taxikára. Pri spoločnej debate nešetria absolútne nikoho. Posmech si robili z prezidentky Zuzany Čaputovej či premiéra Igora Matoviča. No a naposledy došla reč aj na Jozefa Banáša, ktorý sa vyjadroval k pandémii koronavírusu. Kubovčík popritom vytiahol jeho kontroverznú minulosť.

Natáčanie seriálu s názvom Pumpa. Na fotke je minister obrany Jaroslav Naď. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

,,Lotos alebo Dodo, to bolo jeho krycie meno. Bol evidovaný v archívoch ŠtB. V roku 1986 dokonca dostal za nejakú informáciu fľašu alkoholu v hodnote 13,50 marky,“ zahlásil Michal. Čo na to hovorí Banáš? „Áno, údajne som spolupracoval s ŠtB. Za 30 rokov od pádu starého režimu mi toto obúchavajú o hlavu a nikoho nenašli, koho som mal udať. Povedzte Mišovi Kubovčíkovi - ja neviem, ja som to nevidel - keď mi nájde prvého človeka, koho som udal, donesiem mu 100 litrov vína,“mierne sa rozhorčil Banáš a Michala tak vyzval „do boja“. „Pre fľašu alkoholu som mal akože niekoho udávať, hej?“ zasmial sa.

„Za starého režimu som bol v styku s novinármi zo Západu, na základe toho ma predvolávali na výsluchy ŠtB. A prečo si ma tam napísali, že som s nimi spolupracoval, to nech sa spýtajú eštebákov. A viete, čo je pozoruhodné? Však ten scenár Kubovčíkovi asi niekto napísal, ale tu máte na jednej strane organizáciu ŠtB, zo zákona je zločinecká, a na druhej strane tu máte Jozefa Banáša, ktorému nevedia jeden zlý skutok pripísať, len furt trepú, že som niekoho udával - a zaujímavé je, že Kubovčík i ďalší dávajú za pravdu ŠtB. Ja som s nikým nespolupracoval,“ obraňuje sa otec Adely Vinczeovej.

„Ešte raz vám to poviem, Mišovi Kubovčíkovi dám 100 litrov vína. Vyhlasujem celoštátnu súťaž, aby priviedol niekoho, koho som udal,“odkazuje mu Banáš. „Stále vyprávajú, že Banáš je udavač. To je neskutočné. Inak ma to už vôbec nevzrušuje, ale keď toto má byť slovenský humor a zábava, tak sme trošku na tom zase zle,“ dodal.

