Vianoce bez kultovej rozprávky Juraja Jakubiska Perinbaba by si vedel predstaviť iba málokto. Film z roku 1985 sa dodnes teší obrovskej obľube a už neodmysliteľne patrí k najkrajším rozprávkam počas sviatkov. Ako však dopadli hlavní hrdinovia? Niektorých, žiaľ, postihol veľmi krutý osud...

Viaceré fakty, ktoré ste o obľúbenej rozprávke režiséra Juraja Jakubiska určite netušili:

• Scénu, pri ktorej sa Dora s macochou topili v jazere plnom smoly, herečky nakrúcali bez pomoci kaskadérov. Herečky mali pod nohami dosku a po tom, čo dopovedali svoje texty, ich potápač strhol dolu.

• Za zábery, pri ktorých postavy lietajú v balóne, ručil sám režisér Perinbaby. • Rozprávka bola pôvodne v Česko-Slovensku zakázaná, zatiaľ čo v Nemecku zaznamenala obrovský úspech. Jakubisko však za ňu nedostal žiadne peniaze, ale tzv. bony, ktoré mohol vymeniť v tuzexe za tovar.

• Rozprávka sa pôvodne mala končiť oveľa pompéznejšie. Filmári mali pripravené ohňostroje, no pyrotechnici ich spustili skôr, než boli scény nakrútené.

Perinbaba Zdroj: tyden.cz

• Milada Ondrašíková získala postavu Dory vďaka fotkám, ktoré poslala do časopisu a ktoré si neskôr všimol Juraj Jakubisko. Počas nakrúcania bola tehotná.

• Postavu Jakuba si pôvodne mal zahrať Peter Nagy.

• Studňa, do ktorej spadla Alžbetka. neexistuje.

Giulietta Masina – Perinbaba (†73)

Skvelá talianska herečka bola najväčšou hviezdou rozprávky o dobrej, ale prísnej Perinbabe. V pracovnej oblasti jej bola dopriata nielen sláva, ale aj možnosť zahrať si v oscarmi ovenčenom filme La Strada. Jej súkromný život však veselý vôbec nebol. So slávnym manželom Federicom Fellinim sa radosti zo spoločného dieťatka nedočkali. O prvé dieťa prišli po herečkinom páde zo schodov a druhý vytúžený synček zomrel, keď mal len mesiac. Giulietta Masina zomrela v roku 1994, keď prehrala svoj boj s rakovinou pľúc.

Giulietta Masina Zdroj: ARCHÍV

Petra Vančíková-Kolevská – Alžbetka (56)

Zlom v jej kariére nastal práve pri nakrúcaní tejto rozprávky. V tom čase mala len 18 rokov. Neskôr zavesila herectvo na klinec a dnes sa venuje podnikaniu a krízovému manažmentu. Petra je vydatá a s manželom vychovávajú dve dcéry. Rodinka býva kúsok od Bratislavy. Ako si spomína na natáčanie? „Je mi strašne ľúto, že nemáme v slovenskej kinematografii oveľa viac takých rozprávok, ako je Perinbaba. Bola to obrovská výpravná medzinárodná koprodukcia, ktorá dokázala osloviť milióny divákov aj v zahraničí, ale aj spôsob, akým sa vtedy filmy nakrúcali. Keď sa točila Perinbaba, žiadne greenscreen – teda nakrúcanie pred zeleným plátnom, doplnené digitálnymi trikmi – neexistovalo. Bolo potrebné enormné množstvo fantázie a technických zručností, aby rozprávkový svet na plátne ožil a my herci sme si všetky tie kaskadérske kúsky vyskúšali na vlastnej koži,“ prezradila nám.

Tobias Hoesl - Jakub (61)

Nemecký herec bol pomerne neznámy, keď sa režisér Juraj Jakubisko rozhodol dať mu šancu a zveril mu jednu z hlavných úloh. Vo svojej rodnej krajine bol Tobias neskôr pomerne často obsadzovaný do rôznych projektov a objavil sa aj v niekoľkých seriáloch. Ako zloduch sa objavil aj v Komisárovi Rexovi či v Návrate Sandokana a v Nemecku, kde žije, patrí k obľúbeným hercom. Jeho súkromný život však nie je práve ideálny. Hoesl sa totiž nikdy neoženil a nemá ani deti. V septembri oslávil 60. narodeniny a stále je to obrovský fešák.

Pavol Mikulík - Richtár († 63)

Láskavého richtára, ktorého oporou bola vlastná dcéra Alžbetka, stvárnil herec Pavol Mikulík († 63). Filmových manželov však neskôr v súkromnom živote postihla rovnako krutá rana. Herec dostal v roku 1993 rozsiahlu cievnu mozgovú príhodu, ochrnul, prestal chodiť a odvtedy bol odkázaný na invalidný vozík. Pobral sa do starobinca, odkiaľ ho však vytiahol herec Ľubo Roman a zobral ho do svojho penziónu, kde mu poskytol všetko potrebné. Zomrel v roku 2007 na zlyhanie srdca.

Mikulík Pavol Zdroj: Jozef Baran

Deana Jakubisková (64)

V čase nakrúcania bola manželka režiséra Deana Horváthová-Jakubisková tehotná, a preto sa na tvorbe tohto veľdiela nepodieľala. Teda až na jednu malú výnimku. „Bolo to už v deviatom mesiaci, keď Juraj prišiel domov úplne zúfalý a povedal, že má veľký problém, že potrebuje urobiť okamžite postsynchróny na Doru, pretože už to urobili trikrát a je to stále nanič. Takže ja som asi tri týždne pred pôrodom postsynchronovala Doru,“ prezradila nám Deana, ktorá sa počas nakrúcania dokonca vydávala. „My sme sa počas nakrúcania Perinbaby brali. Juraj točil exteriéry, potom prišiel na víkend domov na svadbu a utekal naspäť na natáčanie,“ dodal.

