Tretí živý prenos šou Let´s Dance, filmové kolo bolo plné krásnych a emotívnych vystúpení, no na jeho konci musela jedna dvojica vypadnúť. Najslabší výkon podľa hlasovania divákov predviedol komik Fero Joke (32), ktorý sa so šou musel rozlúčiť. V sále zavládol smútok a jeho vypadnutie sa nepáčilo ani mnohým divákom. Takmer všetci sa zhodli, že mal vypadnúť najslabší Michal Kovačič (39).

Fero Joke dotancoval. Osudným sa mu stal jive na pesničku z filmu “Ja zloduch” a zo súťaže vypadol. Na základe sms hlasov a bodov od poroty skončil na poslednom mieste. „Poviem vám úprimne, paradoxne sa cítim aj trošku dobre, lebo je to veľmi náročná šou aj psychicky, aj časovo, aj neviem ako. Naozaj ma veľmi vyčerpávala, ale nechcem povedať, že sa teším, lebo Vanesa je úžasná tanečnica. Som rád, že sa budem venovať iným aktivitám a trošku si aj oddýchnem. Všetkým sa chcem poďakovať," povedal Fero tesne po vypadnutí.

Fero Joke sa musel so šou rozlúčiť. Zdroj: tv markíza

Viacerí diváci sa však zhodli v tom, že jednoznačne najslabším bol markizák Michal Kovačič, ktorý sa na parkete iba trápi. Ten dokonca aj v tabuľke bodovania poroty skončil na poslednom mieste. Mnohých zaskočilo, prečo sa stále drží v šou, keď je ako drevo. Aj hostia v sále sa čudovali, prečo tentoraz nevypadol suverénne najslabší Kovačič. Dokonca aj v zákulisí šou sa skloňovalo jeho meno, že to mal byť on, kto v šou skončí, no diváci rozhodli inak. Viacerým nejde do hlavy, prečo dostal viac hlasov ako Fero. „Hláste sa, kto dal hlas Kovačičovi! Totálne drevo, to nie je tanečník, to je poleno do pece,” hromžili ľudia.

Markizáka, ktorý tancoval na pesničku “Saturday night fever”, dokonca vysmiala aj porota. “Ohromne som sa zabávala, ale prekvapilo ma, že ste pokazili hneď prvé kroky. Potom to ale začalo byť zábavné," zhodnotila Kovačiča so smiechom v hlase Drexler. "Nebola to horúčka sobotňajšej noci, ale taká zvýšená teplota pondelkového rána," povedala Adela. "Bol to prúser, ale ja nechcem, aby si sa zlepšil, to je tak úžasné, ideš systematicky a presne mimo rytmu (smiech). Akoby si počul neskôr a to má málokto,” zhodnotil ho Ďurovčík. Rovnako boli na tom aj diváci, ktorí nevedeli jeho chabý výkon stráviť.

„Už pred týždňom mal Kovačič letieť preč ako raketa ďaleko a už nikdy netancovať. Lebo tam nielen divák, ale aj parket trpia. Veď akú frašku dnes predviedol. Hanba, trapas, fiasko, absolútne nepochopiteľné,” rozčuľoval sa divák Fero pod článkom vypadnutého Fera na markizáckom Facebooku. „Trápny Kovačič, z polena tanečníka neurobia,” napísala istá Viera. “Tak toto bol mráz nedeľnej noci, úplne mimo a ten výraz,” vystihla to diváčka Danka. “Kovačič je tam najslabší od začiatku. Mal vypadnúť už minule. Ešte nedal ani jeden tanečný krok, ale pracuje v Markíze a nejak ho zamestnávateľ vždy preesemeskuje do ďalšieho kola. Mal by byť zverejnený záverečný rebríček, kto na akom mieste skončil," zhodli sa viacerí.

„Ja to beriem ako podraz na nich. Všetci mali filmy, kde vynikli krásne šaty, perfektné ‚stajlíky’ a ich takto namaľujú a ešte po Mórovej čísle s takou tematikou to prišlo úplne nehodiace sa,” hromžil ďalší divák. Fero to však zobral so vztýčenou hlavou a podľa jeho slov si riadne vydýchol. „Cítim sa veľmi vyčerpane. Tie tri týždne a aj príprava pred celou súťažou boli veľmi náročné. Keď sme vypadli, je to akoby taká satisfakcia, že chvalabohu, že sme to zvládli, ale už dosť, lebo je to veľmi náročné,” prezradil Joke v Teleráne.