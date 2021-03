Komička Simona Salátová totiž bývalú tenistku vôbec nešetrila a za to si zlízla urážky aj od Rytmusa. Stále si stojí za tým, že vlna kritiky voči Cibulkovej je oprávnená? ,,Asi to bude tým, že Dominika má na triku viac kiksov ako len tú dovolenku. A opakujem, tu nejde o dovolenky, ale o aroganciu niektorých ľudí. A to nie je len Dominika, upozorňujem aj na rôzne iné osoby. Mrzí ma aj to, že Dominika sa ani raz v tej relácii, kde na to mala priestor, za svoje správanie neospravedlnila alebo neprejavila akúkoľvek ľútosť. Ona prišla s veľmi sebavedomým pohľadom a mne tam práve chýbal nejaký akt ospravedlnenia a spolupatričnosti. Očakávala som od nej úplne inú reakciu,” povedala Simona pre Refresher.

Dominiku Cibulkovú v relácii doslova grilovali z každej strany. Najviac do nej rýpala komička Simona Salátová (vľavo). Zdroj: RTVS

Simona priznala aj to, prečo bola taká drsná. ,,Ja som zastávala názor, ktorý vnímam u väčšiny svojho okolia. V ten deň sa navyše udiali v životoch mojich priateľov tragické udalosti v súvislosti s koronavírusom, takže som to vnímala o to emotívnejšie. Nebolo to náročné, ja som jej správanie verejne komentovala už aj predtým, lebo z pozície komičky si beriem na zodpovednosť upozorňovať na niektoré spoločenské javy. Nie je to vôbec kvôli tomu, že by som jej niečo závidela. A nebolo to len o tom cestovaní a mrzí ma, že sa tá debata upriamila len na to. Celkovo ma zaráža tá arogancia z jej strany a správanie k „nižšej vrstve“ ľudí," dodala.

