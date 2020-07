David Koller je samé prekvapenie. Minulý rok na jeseň sa opäť szal otcom, keď mu o 26 rokov mladšia partnerka porodila syna Davida. Zhruba trištvrte roka na to populárny spevák prekvapil opäť, keď sa tretíkrát oženil. Vyvolenou sa stala matka jeho najmladšieho dieťaťa, 33-ročná brunetka Anna, ktorá prijala i spevákovo priezvisko. A necelé tri týždne od ich veľkého dňa sa pochválila zábermi jej svadobných šiat.

Koller a jeho tretia manželka Anna. Zdroj: instagram D. K.

"Sme vďační za každý ďalší (spoločne) pretancconý den. Myslím, že tieto dve fotky dosť dobrre vystihujiú nielen štart nášho manželstva, ale hlavnee to, prečo sa to všetko tak “nejako” stalo (úsmev). Ďakujem," napísala čerstvá manželka Davida Kollera Anna a priložila už spomínané fotografie. Brunetke to v ich deň "D" naozaj veľmi pristalo. Vo vlasoch veniec zo živých kvetov a pani Koller zvolila kombináciu čipky a bledunko-ružovú farbu.

