Kollárovi vždy imponovali krásky, ktoré sa od bežných žien líšili megaprsami a obrovskými napichanými perami. Nikoho preto zrejme vôbec neprekvapilo, že mu nedávno učarovala dlhovlasá sexi brunetka s bujnými silikónmi, ktorá prešla plastickým vylepšením a jej výstredná vizáž je doslova neprehliadnuteľná. Tentoraz to však malo háčik. Dráždivá Paris je preoperovaný muž. A práve s ňou si mal Boris Kollár nedávno dopisovať.

Transgenderová modelka Paris Nemc. Zdroj: Facebook P. N., Mário Gotti



V ich komunikácii mali odznieť rôzne sexuálne návrhy, no politik ju vtedy redakcii Plus 7 DNÍ zakázal zverejniť. Komunikácia sa však medzičasom objavila na istej stránke. V konverzácii je niekoľko fotografií transgenderovej modelky Nemc, ktorej Kollár odpovedá naozaj štipľavo a koketuje s ňou. Z erotických fotografií bolo jasne vidno, že ide o ženu v mužskom tele. „Strašne ťa chcem. Už dlho ma nič nepriťahovalo ako ty,“mal písať ďalej Kollár. Síce mu Pairs ešte pár fotiek poslala, ďalšie už podľa komunikácie nechcela posielať na Facebook. Boris jej mal preto navrhnúť iné možnosti a poslal jej svoje telefónne číslo, ktoré skutočne patrí jemu.

Paris Nemc robila prvú lajfku v živote na Instagrame, kde prehovorila aj o kauze s Borisom Kollárom. Zdroj: Instagram



„Nikdy som sa s ňou nestretol. Mne neprekáža ani transgender, ani homosexuál, ani transsexuál. Nemám proti nikomu nič, som len proti registrovaným partnerstvám,“prezradil vtedy Kollár. Modelka Paris, ako si hovorí, je však riadny „kvietok“.

Modelka Paris, ako si hovorí, má profil na pornostránke pre transsexuálov, kde má zverejnené poriadne odvážne fotky. Leží nahá s roztiahnutými nohami a v plnej paráde ukazuje svoje dorobené silikóny a svoje mužské prirodzenie. Toto je však jediná vec na jej tele, ktorá ju ešte stále pasuje za muža. A hoci doteraz mlčala a k Borisovi sa absolútne nevyjadrovala, v utorok večer sa na Instagrame prostredníctvom livevidea rozhodla prehovoriť, čo medzi nimi bolo.



„Nie som žiadna Borisova ex, preboha! Bola to iba obyčajná konverzácia, nič viac,“ reagovala dlhovlasá ryšavka, čím skutočne potvrdila, že si naozaj spolu písali. „Je to zbytočná kauza, vznikla z toho zbytočná bublina,“ pokračovala. Zároveň priznala, že fotky, ktoré mu poslala, poriadne oľutovala. „Tie fotky? Ľutujem to, ale každý sa učí na vlastných chybách, že áno. A ako sa tá komunikácia dostala von? Žijeme v 21. storočí, preboha, hekeri,“ dodala výstredná Paris, ktorá aktuálne podľa jej slov priateľa nemá.

Mohlo by vás zaujímať: