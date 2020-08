Kollár mal vždy slabosť na obdarené ženy s plnými perami. Nikoho preto neprekvapí, že mu mala nedávno učarovať dlhovlasá brunetka s bujným poprsím, ktorá prešla plastickým vylepšením a jej výstredná vizáž je doslova neprehliadnuteľná. Tentoraz to má však háčik. Dráždivá Paris bola kedysi chlap! A práve s ňou si mal podľa týždenníka PLUS 7 DNÍ Boris Kollár nedávno dopisovať. Redakcia dokonca disponuje dôkazom ich šteklivej komunikácie, kde odzneli i rôzne sexuálne návrhy, no politik ju zakázal zverejniť. „Nedávam žiadne zvolenie na zverejnenie akejkoľvek mojej súkromnej komunikácie. Ak to urobíte, podám trestné oznámenie za porušenie listového tajomstva,“ reagoval pre PLUS 7 DNÍ.

Transgenderová modelka Paris Nemc. Zdroj: Facebook P. N., Mário Gotti

„Nikdy som sa s ňou nestretol. Mne neprekáža ani transgender, ani homosexuál, ani transsexuál. Nemám proti nikomu nič, som len proti registrovaným partnerstvám,“ dodal Boris. Jeho nový objav má však toho na rováši viac než dosť. Modelka Paris, ako si hovorí, má profil na trans-eskortnej stránke, kde má zverejnené poriadne odvážne fotky. Leží nahá s roztiahnutými nohami a v plnej paráde predvádza silikóny a svoje mužské prirodzenie. Toto je však jediná vec na jej tele, ktorá ju ešte stále pasuje za muža. Pri pohľade na jej vtedajšiu dlhú blond hrivu, prsia veľkosti šesť a nafúknuté pery by ste na prvý pohľad nepovedali, že pred rokmi to bol Marcel. Paris sa však k ženskému vzhľadu prepracovala postupne.

Modelka Paris Nemc, ktorá v 18-tich rokoch podstúpila zmenu na ženu. Zdroj: Facebook P. N., Mário Gotti

„Hrozné meno! Odmalička som sa tešila na to, keď budem mať 18 rokov a zmením si meno aj pohlavie. No najviac som sa tešila na to, že si dám spraviť prsia,“ prezradila v roku 2016 v rozhovore pre týždenník Šarm. V tom období súťažila aj na Miss TSS International v Barcelone. Dnes je z nej už brunetka, ktorá si k ženskosti dopomáha aj hormónmi. „Lekári sa ich boja predpisovať, mnohým ,transkám‘ z nich šibe. Mne trvalo tri roky, kým som našla ochotnú lekárku, dovtedy som si ich kupovala načierno. Balenie na mesiac ma stálo dvesto eur. Ešte stále sa mi totiž tvoria mužské hormóny,“ povedala Šarmu. Sexica už v detstve vedela, že v nej drieme ženská duša, ale nestretla sa s pochopením rodičov.

